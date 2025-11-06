América más vivo que nunca; derrotó 2-0 a Chicó por Liga BetPlay ll-2025

Este jueves, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó y América de Cali se pusieron al día en el calendario en el estadio La Independencia de Tunja, donde los dirigidos por David González se impusieron 2-0 con anotaciones de José Cavadía y Dylan Borrero, resultado que le permitió a los ‘escarlatas’ ingresar al grupo de los ocho con 26 puntos.

Sobre los tres minutos, Boyacá Chicó tuvo la primera aproximación con Kevin Londoño, quien exigió al portero Jorge Soto, que logró despejar la pelota al tiro de esquina.

No obstante, el primer tanto del compromiso llegó a los cinco minutos por intermedio de José Cavadia, quien, tras un pase de Tilman Palacios, definió con un potente remate de derecha desde fuera del área.

Andrés Felipe Roa intentó ampliar la ventaja con un disparo de pierna derecha desde media distancia, pero el balón se fue por encima del arco.

A los 25 minutos de juego, Estéfano Arango probó con un remate cruzado que obligó a una gran intervención de Jorge Soto, quien evitó la caída de su pórtico con una destacada atajada.

Más adelante, Michael ‘Nike’ Gómez generó una nueva ocasión de peligro sobre el área del América, pero la defensa logró despejar el balón y mantener el resultado a los 35 minutos.

En la parte complementaria, el encuentro perdió intensidad. América se replegó en su campo y controló el juego, mientras que Boyacá Chicó no tuvo la claridad necesaria para generar peligro en el área rival.

Fue en el 90+2, que Dylan Borrero anotó el tanto de la tranquilidad para América de Cali tras una gran jugada individual que definió con un remate de pierna derecha.

América se impuso a Chicó en Tunja en partido de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Ficha técnica

Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo; José Ampudia, Anyelo Saldaña, Arlen Banguero, Juan Camilo Quiceno (Emmanuel García); Frank Cortés (Frank Cortés); Johan Bocanegra (Jacobo Pimentel), Kevin Londoño, Delio Ramírez (Edgard Camargo), Estefano Arango (Jhonny Jordán); Michael Gómez.

Técnico: Flabio Torres

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo; Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Omar Bertel (Marcos Mina); Andrés Roa (Dylan Borrero), José Cavadía (Sebastián Camargo), Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Tilman Palacios (Jan Lucumi); Luis Ramos (Yojan Garcés).

Técnico: David González

Goles: José Cavadia (5’).



¿Cuándo vuelve a jugar América?

Luego del triunfo en la capital boyacense, América de Cali volverá a tener acción por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, cuando reciba en condición de local al Unión Magdalena. El partido está programado para el domingo 19 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, donde la pelota rodará a partir de las 6:20 p. m. (hora colombiana).