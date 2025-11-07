Rumor de Dayro Moreno a Selección Colombia lo quebró el DT Lorenzo; acá los ausentes en convocatoria

Hace pocos minutos el técnico Néstor Lorenzo entregó de manera oficial el listado de 26 jugadores convocados a la Selección Colombia de mayores, que continuará en la próxima semana su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la agenda están los partidos frente a Nueva Zelanda y Australia, del 15 y 18 de noviembre, con los que se cerrará el año de competición.

Mientras que están nombres de los líderes del seleccionado colombiano como Luis Díaz, James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Richard Ríos, David Ospina y Camilo Vargas, entre otros; de otro lado también hay jugadores que son considerados como grandes ausentes en la convocatoria de Lorenzo.

En ese orden de ideas y aunque se instaló el rumor desde Manizales de alguna posibilidad del goleador Dayro Moreno para regresar, finalmente las sonadas dilgencias de visado en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá debieron ser para otros fines diferentes.

Tampoco apareció Sebastián Villa, quien acaba de salir campeón siendo figura de Independiente Rivadavia de Argentina y que ha sido pedido en diferentes espacios periodísticos, por su estilo de juego con velocidad, capacidad para encarar y desequilibrio en el frente de ataque.

Con relación a los duelos del mes de octubre pasado, se presentaron salidas de varios de los jugadores tenidos en cuenta por el cuerpo técnico que lidera Lorenzo. Así no están para el cara a cara contra neozelandeses y australianos el arquero Kevin Mier, los defensores Yerson Mosquera y Andrés Román, los extremos Kevin Serna y Jaminton Campaz, el volante de creación Juan Fernando Quintero y el atacante Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

De estos lo más llamativo es la ausencia de 'Juanfer' Quintero, quien no pasa por un buen momento deportivo con River Plate, que viene en racha negativa en la Liga de Argentina, y que aún no ha podido ser el guía en la cancha de los dirigidos por Marcelo Gallardo.