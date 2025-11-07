Convocatoria de Selección Colombia, entre sorpresas y el regreso de Camilo Vargas y Santiago Arias

La Selección Colombia ya aseguró su cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Razón por la que ultimar detalles, corregir los errores y potenciar las virtudes es clave, teniendo en cuenta que el objetivo de hacer historia en dicha cita orbital. Para ello, aprovechar cada fecha FIFA es fundamental y así lo ha entendido el director técnico, Néstor Lorenzo.

Una vez finalizaron las Eliminatorias Sudamericanas, donde el combinado patrio fue tercero, afrontó dos retos. El primer de ellos fue frente a México, el pasado 11 de octubre, que finalizó con victoria 4-0, con goles de Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Johan Carbonero y Jefferson Lerman. Posteriormente, chocó con Canadá, donde se firmó un pálido empate sin goles: 0-0.

Ahora, los próximos encuentros son con Australia, el sábado 15 de noviembre, y Nueva Zelanda, el martes 18 del mismo mes. Para dichos duelos, el entrenador sorprendió con algunos cambios en la convocatoria, especialmente por los regresos de Camilo Vargas, quien es el guardameta titular, y de Santiago Arias, lateral derecho que le aporta experiencia a la nómina.

Eso sí, no son los únicos que volverán a vestir la 'triciolor' con relación a la anterior convocatoria. Carlos Cuesta, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba también regresaron al equipo 'cafetero', con la ilusión de asegurar su presencia en la lista definitiva que dará a conocer el estratega para la cita orbital del 2026.

Contrastando con esta situación, quienes salieron de la convocatoria son Kevin Mier, Yerson Mosquera, Andrés Román, Kevin Serna, Jaminton Campaz, Juan Fernando Quintero y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.