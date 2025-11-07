La Selección Colombia no pudo con El Salvador y complicó su clasificación: 0-0 en el Mundial Sub-17

La Selección Colombia quedó en deuda. Después de haber dejado buenas sensaciones en su debut en el Mundial Sub-17, donde le jugó de igual a igual a Alemania y empató 1-1, la ilusión de hacer historia en la cita orbital creció. Por eso, se esperaba que lo reafirmara contra El Salvador, por la fecha 2 de la fase de grupos, pero no fue así y quedaron igualados sin goles: 0-0.

Así fue el primer tiempo

Desde que sonó el pitazo inicial, la Selección Colombia impuso condiciones. Y es que, desde la previa y sobre el papel, era favorita a hacerse con la victoria. Por eso, apeló a la presión alta y la intensidad para abrir el marcador lo más pronto posible. Sin embargo, esas revoluciones le jugaron una mala pasada, ya que llevó a que los jugadores estuvieran imprecisos.

Malas entregas, pases largos, errores en definición y decisiones fallidas fue lo que se vio en los metros finales, cuando el combinado patrio atacaba y se acercaba o pisaba el área rival. Eso sí, el guardameta, Oliver Alegria-Sigernes, también fue figura. En repetidas ocasiones, el arquero salvadoreño se lució bajo los tres palos con atajadas espectaculares, evitando el gol.

Capítulo aparte para Cristian Florez, que fue el futbolista más peligroso del cuadro 'cafetero'. Con su velocidad, gambeta y regate, hizo estragos por la banda, siendo un verdadero dolor de cabeza para la defensa contraria. De hecho, tuvo unas cuantas opciones de peligro, pero no estuvo fino en el remate. Razón por la que el 0-0 se mantuvo en la parte inicial.

Selección Colombia Sub-17 vs Selección de El Salvador Sub-17 Foto: X/@CONMEBOL

¿Qué pasó en la parte complementaria?

El desarrollo del juego no cambió y todo se mantuvo exactamente igual. La postura de El Salvador fue defensiva, aguantando cada ataque de la Selección Colombia, que lo intentó a través de todos los medios. La vía aérea, jugadas colectivas, acciones individuales y pelota quieta fueron las maneras en las que buscó irse arriba en el tanteador, pero fue imposible lograrlo.

Sumado a ello, en la única jugada donde el esférico terminó en el fondo de la portería, fue por intermedio de Santiago Londoño, pero lo anularon. Un fuera de lugar impidió que Colombia celebrara. Por eso, quienes sí lo hicieron, tras el final del partido, fueron los jugadores de El Salvador, que sumaron un punto importante y se mantienen con alguna esperanza.

Ahora, los dirigidos por Freddy Hurtado se enfocarán en el último duelo del grupo G, donde enfrentarán a Corea del Norte. Dicho compromiso está programado para el próximo lunes 10 de noviembre, a las 8:30 de la mañana (Hora de Colombia). Allí, se jugarán la continuidad en el Mundial Sub-17, que se disputa en Marruecos.