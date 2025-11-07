Hora y TV para próximo partido de Colombia en Mundial Sub-17 y qué necesita para clasificar

La Selección Colombia Sub-17 llegará a la última fecha del cuadrangular G en el Mundial de Rayan, Catar, con el agua al cuello si se tiene en cuenta que hasta el momento no ha podido conseguir triunfos en la competencia.

Los ‘cafeteros’ debutaron igualando 1-1 con Alemania, elenco que se presentaba como campeón defensor del título, y posteriormente empataron 0-0 con El Salvador, conjunto que aparecía conjunto de los de menos cartel del certamen.

En consecuencia, la victoria es obligatoria para conseguir un cupo en los dieciseisavos de final del campeonato, instancia a la que avanzará los 2 primeros de cada uno de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.



Rival, hora y TV para próximo partido de Colombia en Mundial Sub-17

El elenco tricolor deberá chocar contra Corea del Norte en la última jornada, contienda programada para el lunes 10 de noviembre a las 8:30 de la mañana en la cancha número 1 del complejo deportivo Aspire Zone, de Rayan, Catar.

Las acciones del encuentro se podrán ver en directo mediante las señales de Caracol Televisión HD2, Gol Caracol y la aplicación Ditu.

Datos del partido:

- Selección Colombia vs. Corea del Norte

- Fecha: lunes 10 de noviembre de 2025

- Hora: 8:30 a. m. (de Colombia)

- TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu



¿Qué necesita Colombia para avanzar a segunda ronda en el Mundial Sub-17?

Los dirigidos por Freddy Hurtado le deben ganar a Corea del Norte en la última fecha del grupo G para avanzar como uno de los 2 primeros equipos del cuadrangular a la siguiente instancia. Mientras que un empate no le garantiza seguir en competencia debido a que con 3 puntos, fruto de 3 paridades, son pocas las opciones de quedar entre los 8 mejores terceros.

La jornada final del grupo G se disputará así:

⦁ Noviembre 10 de 2025

- Colombia vs. Corea del Norte

- Alemania vs. El Salvador

⦁ Posiciones, grupo G

1. Corea del Norte: 4 puntos

2. Alemania: 2

3. Colombia: 2

4. El Salvador: 1