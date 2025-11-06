"Para mí no fue roja"; estrella histórica del fútbol alemán y un espaldarazo a Luis Díaz

Han pasado las horas y de Luis Díaz se sigue hablando en Europa y no por los dos goles que le dieron la victoria 1-2 a Bayern Múnich sobre PSG, en la cuarta fecha de la Champions League, sino especialmente por los ecos que quedaron después de la tarjeta roja que vio por una dura acción en contra de Hakimi, figura de los franceses.

De esa manera, este jueves salieron a relucir algunas palabras que mencionó un histórico del fútbol de Alemania y con reconocimiento en Europa, además a nivel internacional. Se trata de Toni Kroos, quien entró a opinar de lo sucedido con el colombiano en el 'Parque de los Príncipes'.

“Para mí está claro: no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada. Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”, afirmó el antiguo mediocampista del Real Madrid, dándole la derecha a la actitud leal con la que Díaz Marulanda fue a la disputa del balón en el duelo europeo.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

No es la primera voz que no enciende más la polémica y exculpa al número '7' de la Selección Colombia. Entre miércoles y jueves otros conceptos favorables se escucharon entre protagonistas de PSG y Bayern como Luis Enrique, Vincent Kompany, Stanišić, Joshua Kimmich, Marquinhos y Harry Kane.

Ahora, lo que viene en el seno del equipo alemán es esperar qué sanción le van a imponer al colombiano, que viene siendo pieza clave de los 'bávaros' y el socio ideal en ofensiva de Michael Olise y el goleador Kane.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich en la Bundesliga?

Bayern Múnich, con Luis Díaz, volverá a la cancha este sábado 8 de noviembre para Unión Berlín, al que visitará desde las 9:30 de la mañana, hora de nuestro país. Hay que recordar que el equipo de Kompany marcha en el liderato con 27 puntos e invicto.