A Luis Díaz no le subieron el sueldo, pero en el Liverpool sí hace falta; “caen lágrimas”

Luis Díaz ya vive su nueva aventura con el Bayern Múnich, de Alemania, tras su exitoso paso por el Liverpool, donde dejó huella a nivel deportivo, pero también con su calidez humana y sencillez, algo que no es fácil de reemplazar en el camerino del elenco de Merseyside.

Por eso, en las últimas horas, y ya con ‘Lucho’ viviendo en Alemania y recibiendo un salario acorde a su calidad e importancia, que fue el tema principal de su salida, habló una de las figuras de los reds, quien confirmó que sí hace falta el guajiro.

“Mis compañeros, también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho. Alisson. Darwin. Hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él”, recordó de entrada Alexis Mac Allister en una nota publicada en ‘The Players Tribune’.

Por la misma línea el argentino contó lo que hacían en sus tiempos libres el grupo de sudamericanos, en familia, en la que las personalidades de todos a veces chocaban, en especial con el colombiano y el uruguayo siendo distintos.

“Como buenos sudamericanos, muchas veces nos juntamos a hacer asados o a tomar unos mates. Y ahí empiezan los problemas porque Lucho y Darwin son como el yin y el yang: Lucho, el tranquilo, el que siempre se ríe de todo; Darwin, la locura. Cuántas charlas habremos tenido para intentar bajar esa locura por momentos, ¿eh Darwin?”, relató Mac Allister en dicha nota.



Luis Díaz y la falta que hace en el Liverpool

El mediocampista argentino, así como en la publicación que hizo en redes sociales luego de confirmarse lo del guajiro al Bayern Múnich, recalcó que se le caen las “lágrimas” al saber que ya no tiene a sus amigos y compañeros.

“Por otro lado, tengo que admitir que se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros. Tantos mates, asados, copas de vino y momentos compartidos que se me vienen a la cabeza y que jamás voy a olvidar. Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron. No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento”, cerró diciendo Alexis Mac Allister sobre la importancia de Luis Díaz y Núñez.

Cabe recordar que hace algunos días, luego de que el Liverpool perdiera la final de la Community Shield a manos del Crystal Palace, Virgil Van Dijk, también hizo saber que la pérdida del colombiano y del uruguayo han pesado en la interna y en la idea de juego, a pesar de los grandes refuerzos del equipo para la presente temporada, gastando más de 300 millones de euros.