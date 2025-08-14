“Liverpool se ríe” del Bayern: exestrella de ambos clubes, en ira por fichaje de Luis Díaz

El pasó de Luis Díaz del Liverpool de Inglaterra al Bayern Múnich de Alemania a cambio de 75 millones de euros no para de hacer ruido en Europa, pues se trata de la tercera vinculación más cara de la historia del conjunto bávaro, que ya había pagado 90 millones por el goleador británico Harry Keane y 80 millones por el defensa francés Lucas Hernandez.

El último en poner el grito en e cielo fue el exvolante alemán Dietmar Hamann, que como jugador ganó 5 títulos con el Bayern (una Liga de Europa, 2 Bundesligas, una Copa y una Copa de la Liga de Alemania) y 9 con el Liverpool (una Champions, una Liga de Europa, 2 Supercopas de Europa, 2 Copas FA, 2 Copas de la Liga y una Supercopa de Inglaterra).

El mundialista con la Selección Alemania en 1998 y 2002 no ocultó su desacuerdo con la contratación del delantero guajiro y no solo por la edad de este, sino también por el valor de su traspaso y el sueldo que ganará.

Su despachada se dio sin que el guajiro haya debutado oficialmente, ya que hasta el momento el popular ‘Lucho’ solo ha tenido algunas apariciones en los duelos de pretemporada de su nuevo equipo, cotejos en los que no ha logrado brillar.



Exfigura de Liverpool y Bayern Múnich ataca fichaje de Luis Díaz

Dietmar Hamann, que se dedica al comentario deportivo luego de no prosperar como entrenador y quedarse sin equipo desde 2011, arremetió sobre el colombiano en declaraciones entregadas al diario austriaco Heute.at.

En su concepto, el elenco bávaro cometió una gran equivocación pagando tanto por el ‘cafetero’: "Díaz es un muy buen futbolista, pero lo que está haciendo el Bayern no es un modelo de negocio”.

Y cuestionó: “¿Traer a un jugador de 28 años por esta cantidad de dinero y luego pagarle incluso más de lo que ganaba en Inglaterra? El Liverpool se ríe".

El exfutbolista hizo referencia con su comentario a que el contrato de ‘Lucho’ va hasta 2029, cuando seguramente no tendrá posibilidad de una reventa que le deje ganancias a la institución.

Además, lamentó que el Bayern le haya ofrecido un salario de 14 millones de euros por temporada, superando así los 2,7 millones que recibía en el Liverpool.

Díaz espera estrenarse de manera oficial con la camiseta del conjunto muniqués en el partido único de la Supercopa de Alemania en condición de visitante contra el Stuttgart, programado para el sábado 16 de agosto a la 1:30 p. m., hora colombiana.