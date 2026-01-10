Jhon Solís se marcharía del Girona para fichar por un grande de México: "Es la primera opción"

En México el Torneo Clausura todavía no ha comenzado y por eso los clubes están haciendo trabajos de pretemporada, pero sobre todo evaluando posibles fichajes para mejorar sus plantillas y ser protagonistas. En las últimas horas, la prensa del país norteamericano aseguró que el colombiano Jhon Solís tiene todo muy avanzado para ser oficializado en un club grande.

"Tigres podría haber encontrado al refuerzo que espera cerrar para el Clausura 2026, luego de que está interesado en el mediocampista Jhon Solís, que pertenece al Girona, y no es considerado por su club, por lo que podrían cerrarlo en los siguientes días", se lee en el portal '25 Medio Tiempo'.

El volante de 21 años no es muy tenido en cuenta en el conjunto catalán y ahora aún más por la reciente llegada de Claudio 'El diablito' Echeverri. "Una fuente al interior del club confirma a mediotiempo que Solís sí es un elemento en carpeta y ya hasta hicieron una oferta por él, pero todavía no acuerdan la cifra de venta con el conjunto español, aunque van adelantados en las operación", agregó el citado medio.

Por otro lado, el periodista Willy González contó que el club felino también se ha fijado para esa posición en Leonel Pérez de Huracán y Rodrigo Villagra de CSKA Moscú, sin embargo, el favorito de las directivas es el canterano de Atlético Nacional. "El contención que llegará a Tigres saldrá de estos nombres. La opción número uno es Jhon Elmer Solís, jugador del Girona. Está todo muy avanzado", remarcó.



Solís milita en el Girona desde 2023 cuando fue comprado a Nacional por seis millones de euros, misma cifra que exigen en la actualidad a Tigres, con la firme intención de recuperar lo invertido.

Publicidad

Para la prensa mexicana, el 'cafetero' es una buena opción por sus cualidades y sobre todo por su juventud. "Jhon es un elemento box to box, que sabe recuperar y tiene buena salida de balón, y la edad le permitiría ser un buen proyecto a futuro", reseñaron sobre lo que puede ofrecer a Tigres.