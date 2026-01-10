¿De qué equipo era hincha Yeison Jiménez, quien falleció en accidente aéreo?

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó este sábado 10 de enero, en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), según confirmaron medios locales.

El coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil confirmó que el artista se encontraba en la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama, cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Incluso, fue un reconocido hincha de Atlético Nacional. En diciembre de 2024, el cantante de varios éxitos como ‘Aventurero’, ‘Bendecida’ y ‘Mi venganza’, dijo presente en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la final de la Copa BetPlay, contra América de Cali.



"Familia, como ven, ya voy camino al estadio a ver jugar el verde esta final. Estoy en toda la entrada del estadio, qué chimba esta vuelta, parce. Estoy feliz, por favor a todo el país, a todo mundo, lo que siempre sabemos la fiesta tiene que ser en paz, lo que sabemos básicamente, un deporte que queremos mucho, así que este es mi mayor petición que siempre hagamos las cosas en paz que no vayamos al estadio a perder la vida porque no se trata de eso", contó en su momento.