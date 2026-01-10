Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿De qué equipo era hincha Yeison Jiménez, quien falleció en accidente aéreo?

¿De qué equipo era hincha Yeison Jiménez, quien falleció en accidente aéreo?

Luto en la música colombiana, este sábado 10 de enero, luego de que el cantante de música popular, Yeison Jiménez, falleciera en Boyacá, a sus 34 años de edad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Yeison Jiménez, cantante colombiano, que falleció en un accidente aéreo
Yeison Jiménez, cantante colombiano, que falleció en un accidente aéreo
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad