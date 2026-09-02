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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Miguel Ángel Borja y 'compañía' les llegaría figura desde Europa, al América de México

A Miguel Ángel Borja y 'compañía' les llegaría figura desde Europa, al América de México

El delantero colombiano, junto a sus demás compatriotas; esperan anuncio por parte de las 'águilas', para oficializar al club sobre el nuevo fichaje de lujo, en este mercado.

Por: EFE
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Foto: X de @AlWaslSC.

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, explicó este miércoles que el traspaso del futbolista español Carlos Álvarez al América mexicano está cerrado y que únicamente falta para que sea oficial que se resuelvan unos asuntos contractuales del jugador con el club americano.

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“Carlos Álvarez está traspasado al América. Tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando esté todo se hará oficial”, explicó el director deportivo del club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a los medios de comunicación.

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Rodas reconoció que le hubiera encantado contar con el jugador pero que el hecho de que acabara contrato en junio de 2027 y que no hubiese renovado provocó que todas las partes acordaran que la mejor opción fuera su salida en este mercado de fichajes.

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A falta de la oficialidad, Carlos Álvarez, que llegó al Levante en 2023 procedente del Sevilla FC, pondrá punto final a su etapa en València tras 105 partidos, con 14 goles y otras 14 asistencias.

El sevillano, de 23 años, pasó a la historia del Levante al marcar el gol que supuso el ascenso del equipo a Primera en mayo de 2025. Carlos marcó el 2-3 definitivo en Burgos en el minuto 97 de partido.

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