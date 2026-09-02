Pierre Aubameyang renunció a su selección nacional; todo por "humillación" que le hicieron pasar

El capitán de Gabón, Pierre-Emerick Aubameyang, ha anunciado que se retira de la selección nacional, afirmando sentirse "humillado" por su exclusión y posterior readmisión tras la Copa Africana de Naciones de 2025 en Marruecos.

El máximo goleador de la historia de "Las Panteras" fue señalado por el gobierno gabonés como responsable del fracaso en la competición.

"Me humillaron y difamaron a pesar de que jugué la Copa Africana estando lesionado", declaró el jugador de 37 años en una entrevista televisiva.

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"Esto es la gota que colma el vaso; prefiero dejarlo aquí".



Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine des Panthères du Gabon, a annoncé son retrait de la sélection nationale. Dans un entretien accordé à Canal+, l’attaquant du Deportivo La Corogne revient sur les tensions ayant marqué son parcours récent avec l’équipe nationale.#PulseSports pic.twitter.com/9pjw0Et6UD — Pulse Côte d'Ivoire (@PulseCoteIvoire) September 2, 2026

Gabón fue eliminado de la Copa Africana en la fase de grupos tras sufrir tres derrotas, la última de ellas ante Costa de Marfil.

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"Es una parte de nuestra identidad nacional la que se ha visto debilitada", afirmó en su momento el presidente gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguema.

El gobierno destituyó al cuerpo técnico, suspendió al equipo hasta nuevo aviso y apartó del grupo a Aubameyang y a Bruno Ecuele Manga, de 38 años.

La suspensión de estos veteranos pilares del equipo desató una ola de indignación entre la afición gabonesa.

"Creo que los problemas del equipo van mucho más allá de la pequeña persona que soy yo", dijo Aubameyang, quien fue uno de los mejores delanteros de Europa durante su etapa en el Borussia Dortmund y el Arsenal.

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El delantero gabonés se ha planteado el que probablemente sea su último reto en Europa: dejar el Marsella para fichar por el Deportivo de La Coruña, club que acaba de regresar a La Liga tras un largo periodo de ausencia.

🚨 GABON : AUBAMEYANG CLAQUE LA PORTE ! 🇬🇦



Pierre-Emerick Aubameyang se met en retrait de la sélection après des mois de tensions.



💬 « Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la CAN en étant blessé. »



Après l’élimination à la CAN 2025, le gouvernement l’avait… pic.twitter.com/ghGigHBops — Kick Football (@KickFootball_fr) September 2, 2026

El nuevo seleccionador de Gabón, Sébastien Migné, deberá planificar ahora sin Aubameyang mientras prepara al equipo para los primeros partidos de clasificación —que se disputarán a finales de este mes— para la Copa Africana del próximo año.

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Gabón está encuadrado en el Grupo A junto a Marruecos —cuartofinalista del Mundial—, Níger y Lesoto.