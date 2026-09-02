Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pierre Aubameyang renunció a su selección nacional; todo por "humillación" que le hicieron pasar

Pierre Aubameyang renunció a su selección nacional; todo por "humillación" que le hicieron pasar

El reconocido futbolista internacional, es tema noticioso por renuncia a su selección, debido a una situación en la que se vio ultrajado. "Me humillaron y me difamaron", dijo.

Por: EFE
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Aubameyang fue expulsado de la selección de Gabón, tras fracaso en Copa África.
Aubameyang fue expulsado de la selección de Gabón, tras fracaso en Copa África.
Foto: AFP.

El capitán de Gabón, Pierre-Emerick Aubameyang, ha anunciado que se retira de la selección nacional, afirmando sentirse "humillado" por su exclusión y posterior readmisión tras la Copa Africana de Naciones de 2025 en Marruecos.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El máximo goleador de la historia de "Las Panteras" fue señalado por el gobierno gabonés como responsable del fracaso en la competición.

Dayro Moreno, delantero el Once Caldas.
Fútbol Colombiano

Dayro Moreno se mandó un golazo en Fortaleza vs. Once Caldas y dejó palabras que ilusionan

José Mourinho
Gol Caracol

José Mourinho impuso su propio récord con Real Madrid, tras inicio perfecto en la Liga de España

Últimas noticias

Jack Grealish se fue nuevamente cedido al Everton de Inglaterra.
Gol Caracol

De ser figura y campeón en el Manchester City, a perder cabida en el equipo; se fue cedido

Raúl Asencio fue multado por conducir en estado de embriaguez.
Gol Caracol

Jugador de Real Madrid fue condenado por conducir en estado de embriaguez; hay multas y sanciones

"Me humillaron y difamaron a pesar de que jugué la Copa Africana estando lesionado", declaró el jugador de 37 años en una entrevista televisiva.

Publicidad

"Esto es la gota que colma el vaso; prefiero dejarlo aquí".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Gabón fue eliminado de la Copa Africana en la fase de grupos tras sufrir tres derrotas, la última de ellas ante Costa de Marfil.

Publicidad

"Es una parte de nuestra identidad nacional la que se ha visto debilitada", afirmó en su momento el presidente gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguema.

El gobierno destituyó al cuerpo técnico, suspendió al equipo hasta nuevo aviso y apartó del grupo a Aubameyang y a Bruno Ecuele Manga, de 38 años.

La suspensión de estos veteranos pilares del equipo desató una ola de indignación entre la afición gabonesa.

"Creo que los problemas del equipo van mucho más allá de la pequeña persona que soy yo", dijo Aubameyang, quien fue uno de los mejores delanteros de Europa durante su etapa en el Borussia Dortmund y el Arsenal.

Publicidad

El delantero gabonés se ha planteado el que probablemente sea su último reto en Europa: dejar el Marsella para fichar por el Deportivo de La Coruña, club que acaba de regresar a La Liga tras un largo periodo de ausencia.

El nuevo seleccionador de Gabón, Sébastien Migné, deberá planificar ahora sin Aubameyang mientras prepara al equipo para los primeros partidos de clasificación —que se disputarán a finales de este mes— para la Copa Africana del próximo año.

Publicidad

Gabón está encuadrado en el Grupo A junto a Marruecos —cuartofinalista del Mundial—, Níger y Lesoto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad