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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. VfL Osnabrück y dónde ver EN VIVO

A qué hora juega HOY Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. VfL Osnabrück y dónde ver EN VIVO

Este miércoles, Bayern Múnich visita al VfL Osnabrück por la primera ronda de la Copa de Alemania y en Gol Caracol le contamos todos los detalles de este juego en el que podría tener acción Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Foto: AFP

Con el 3-0 ante el VfB Stuttgart en mayo, en la final disputada en el Olympiastadion de Berlín, el Bayern Múnich, de Luis Díaz, puso fin a una larga sequía y consiguió que la Copa DFB regresara a Múnich después de seis años. Sin embargo, el equipo de Vincent Kompany no querrá esperar tanto para volver a conquistar el trofeo y afronta ahora el reto de defender el título por quinta ocasión, después de haberlo logrado en las temporadas 1966/67, 2005/06, 2013/14 y 2019/20. La misión comienza con la visita al VfL Osnabrück en la primera ronda, un duelo que se disputará el miércoles 2 de septiembre a las 1:45 p.m. (hora Colombia). Los bávaros quieren iniciar esta nueva campaña copera prolongando una impresionante racha.

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La primera ronda de la DFB-Pokal dejó de ser un obstáculo para el Bayern hace ya mucho tiempo: desde el 1-0 ante el TSV Vestenbergsgreuth en la temporada 1994/95, el FCB ha superado 30 primeras rondas consecutivas. Se trata de la racha récord vigente de la competición.

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Antecedentes Bayern Múnich vs. Osnabrück

Los tres enfrentamientos anteriores entre el Bayern y el Osnabrück en la Copa DFB nunca fueron un paseo para los bávaros. Tras el 0-2 del Bayern en el Stadion an der Bremer Brücke en la segunda ronda de la temporada 2001/02, tres años después los muniqueses necesitaron un gol de Roy Makaay en el último minuto para imponerse por 2-3 en el mismo escenario y avanzar de ronda. En la temporada 1978/79, el conjunto de Baja Sajonia protagonizó incluso una gran sorpresa: el VfL Osnabrück, por entonces equipo de segunda división, se impuso por 4-5 en Múnich y eliminó al Bayern en segunda ronda.

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Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Osnabrück

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Fecha: miércoles 2 de septiembre.
Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Bremer Brucke.
Transmisión: Disney Plus.

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