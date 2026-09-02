A qué hora juega HOY Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. VfL Osnabrück y dónde ver EN VIVO

Con el 3-0 ante el VfB Stuttgart en mayo, en la final disputada en el Olympiastadion de Berlín, el Bayern Múnich, de Luis Díaz, puso fin a una larga sequía y consiguió que la Copa DFB regresara a Múnich después de seis años. Sin embargo, el equipo de Vincent Kompany no querrá esperar tanto para volver a conquistar el trofeo y afronta ahora el reto de defender el título por quinta ocasión, después de haberlo logrado en las temporadas 1966/67, 2005/06, 2013/14 y 2019/20. La misión comienza con la visita al VfL Osnabrück en la primera ronda, un duelo que se disputará el miércoles 2 de septiembre a las 1:45 p.m. (hora Colombia). Los bávaros quieren iniciar esta nueva campaña copera prolongando una impresionante racha.

La primera ronda de la DFB-Pokal dejó de ser un obstáculo para el Bayern hace ya mucho tiempo: desde el 1-0 ante el TSV Vestenbergsgreuth en la temporada 1994/95, el FCB ha superado 30 primeras rondas consecutivas. Se trata de la racha récord vigente de la competición.

Antecedentes Bayern Múnich vs. Osnabrück

Los tres enfrentamientos anteriores entre el Bayern y el Osnabrück en la Copa DFB nunca fueron un paseo para los bávaros. Tras el 0-2 del Bayern en el Stadion an der Bremer Brücke en la segunda ronda de la temporada 2001/02, tres años después los muniqueses necesitaron un gol de Roy Makaay en el último minuto para imponerse por 2-3 en el mismo escenario y avanzar de ronda. En la temporada 1978/79, el conjunto de Baja Sajonia protagonizó incluso una gran sorpresa: el VfL Osnabrück, por entonces equipo de segunda división, se impuso por 4-5 en Múnich y eliminó al Bayern en segunda ronda.

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Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Osnabrück

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Fecha: miércoles 2 de septiembre.

Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Bremer Brucke.

Transmisión: Disney Plus.