¿En dónde va a jugar James Rodríguez?; las ligas en las que aún podría encontrar club

James Rodríguez afronta nuevamente un momento de incertidumbre en su carrera. El mediocampista colombiano terminó su etapa con Minnesota United y, después del cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa, todavía no tiene definido el club en el que continuará su carrera. Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado: varias ventanas de transferencias permanecen abiertas y todavía podrían ofrecerle una oportunidad.

Mientras espera por una propuesta que lo convenza, James ha mostrado en sus redes sociales que continúa trabajando en su condición física por cuenta propia. El colombiano ha compartido imágenes y videos de sus entrenamientos, dejando claro que busca mantenerse preparado mientras resuelve su futuro.

El cierre de los mercados de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia redujo considerablemente las posibilidades para el jugador de 35 años, pero todavía existen alternativas en Europa y América. De acuerdo con 365Scores, “aunque la puerta de los grandes torneos ya se cerró, todavía tiene opciones en mercados con la ventana abierta como Turquía, Portugal, Países Bajos, Grecia, Bélgica, Escocia o Rusia”.

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Portugal, una opción que James ya conoce

Una de las posibilidades más interesantes es Portugal, tanto por el tiempo que permanece abierto el mercado como por los antecedentes de James en ese país. El colombiano jugó para FC Porto entre 2010 y 2013, etapa en la que se convirtió en una de las grandes apariciones jóvenes del fútbol europeo.



Con Porto ganó tres títulos de liga, además de la Europa League de 2010-11, y dio el salto definitivo hacia las grandes competiciones europeas. Un regreso a Portugal significaría, por lo tanto, volver a un fútbol que conoce y en el que dejó una huella importante.

Además, Portugal ofrece uno de los plazos más amplios entre las ligas mencionadas: el mercado permanece abierto hasta el 15 de septiembre, por lo que todavía existe margen para que aparezca una propuesta.

Disputó 108 encuentros, marcó 32 tantos y 41 asistencias MIGUEL RIOPA/AFP

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Grecia: otro destino conocido

Grecia también podría ser una alternativa debido a que James ya tuvo una experiencia allí. El colombiano jugó para Olympiacos durante la temporada 2022-23, después de su salida del Al-Rayyan de Catar.

En el conjunto griego disputó 23 partidos y marcó cinco goles, antes de finalizar su vínculo de mutuo acuerdo en abril de 2023.

Por eso, una eventual vuelta a Grecia no sería una aventura desconocida para el mediocampista. Además, al igual que Portugal, este mercado tiene como fecha límite el 15 de septiembre.

Celebración de James Rodríguez, tras su segundo gol con Olympiacos, en la Superliga de Grecia Twitter Oficial de Olympiacos

México también aparece en el mapa

Otra alternativa es México, un país que James conoce de manera mucho más reciente. El colombiano llegó a León en 2025 y permaneció allí hasta finales de ese año, antes de continuar su carrera en Estados Unidos.

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El mercado mexicano, además, permanece abierto hasta el 11 de septiembre, por lo que los clubes todavía cuentan con algunos días para realizar movimientos.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León de México AFP

Turquía, Bélgica, Escocia y Países Bajos: opciones con mayor urgencia

También existen posibilidades en otros campeonatos europeos, aunque el tiempo juega en contra.

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Turquía mantiene abierta su ventana hasta el 4 de septiembre, mientras que Bélgica y Escocia tienen un margen todavía menor. Países Bajos, por su parte, llega al cierre este 2 de septiembre. Rusia ofrece algo más de tiempo, con su mercado abierto hasta el 10 de septiembre.