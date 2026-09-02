Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿En dónde va a jugar James Rodríguez?; las ligas en las que aún podría encontrar club

¿En dónde va a jugar James Rodríguez?; las ligas en las que aún podría encontrar club

El colombiano James Rodríguez se sigue preparando por cuenta propia mientras sigue en la tarea de encontrar un equipo que quiere contar con sus servicios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia.
James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

James Rodríguez afronta nuevamente un momento de incertidumbre en su carrera. El mediocampista colombiano terminó su etapa con Minnesota United y, después del cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa, todavía no tiene definido el club en el que continuará su carrera. Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado: varias ventanas de transferencias permanecen abiertas y todavía podrían ofrecerle una oportunidad.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Mientras espera por una propuesta que lo convenza, James ha mostrado en sus redes sociales que continúa trabajando en su condición física por cuenta propia. El colombiano ha compartido imágenes y videos de sus entrenamientos, dejando claro que busca mantenerse preparado mientras resuelve su futuro.

Gustavo Puerta con la camiseta de Olympiacos.
Colombianos en el exterior

Así fue presentado Gustavo Puerta como nuevo jugador de Olympiakos; de rojo y blanco

Santa Fe River Plate Copa Sudamericana
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 2 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Fútbol Colombiano

Sebastián Viera: "Yo sé lo que es Junior y sé lo que se requiere; hay que ganar ya"

Últimas noticias

Daniel Muñoz y Gustavo Puerta, algunos de los movimientos de futbolistas colombiano en el mercado de pases.
Colombianos en el exterior

Fichajes confirmados de jugadores colombianos en el exterior; Gustavo Puerta y más noticias HOY

Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Colombianos en el exterior

¿Nelson Deossa se va? Real Betis anunció el fichaje de volante con pasado en el Real Madrid

El cierre de los mercados de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia redujo considerablemente las posibilidades para el jugador de 35 años, pero todavía existen alternativas en Europa y América. De acuerdo con 365Scores, “aunque la puerta de los grandes torneos ya se cerró, todavía tiene opciones en mercados con la ventana abierta como Turquía, Portugal, Países Bajos, Grecia, Bélgica, Escocia o Rusia”.

Publicidad

Portugal, una opción que James ya conoce

Una de las posibilidades más interesantes es Portugal, tanto por el tiempo que permanece abierto el mercado como por los antecedentes de James en ese país. El colombiano jugó para FC Porto entre 2010 y 2013, etapa en la que se convirtió en una de las grandes apariciones jóvenes del fútbol europeo.

Con Porto ganó tres títulos de liga, además de la Europa League de 2010-11, y dio el salto definitivo hacia las grandes competiciones europeas. Un regreso a Portugal significaría, por lo tanto, volver a un fútbol que conoce y en el que dejó una huella importante.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Además, Portugal ofrece uno de los plazos más amplios entre las ligas mencionadas: el mercado permanece abierto hasta el 15 de septiembre, por lo que todavía existe margen para que aparezca una propuesta.

James Porto
Disputó 108 encuentros, marcó 32 tantos y 41 asistencias
MIGUEL RIOPA/AFP

Publicidad

Grecia: otro destino conocido

Grecia también podría ser una alternativa debido a que James ya tuvo una experiencia allí. El colombiano jugó para Olympiacos durante la temporada 2022-23, después de su salida del Al-Rayyan de Catar.

En el conjunto griego disputó 23 partidos y marcó cinco goles, antes de finalizar su vínculo de mutuo acuerdo en abril de 2023.

Por eso, una eventual vuelta a Grecia no sería una aventura desconocida para el mediocampista. Además, al igual que Portugal, este mercado tiene como fecha límite el 15 de septiembre.

Celebración de James Rodríguez, tras su segundo gol con Olympiacos
Celebración de James Rodríguez, tras su segundo gol con Olympiacos, en la Superliga de Grecia
Twitter Oficial de Olympiacos

México también aparece en el mapa

Otra alternativa es México, un país que James conoce de manera mucho más reciente. El colombiano llegó a León en 2025 y permaneció allí hasta finales de ese año, antes de continuar su carrera en Estados Unidos.

Publicidad

El mercado mexicano, además, permanece abierto hasta el 11 de septiembre, por lo que los clubes todavía cuentan con algunos días para realizar movimientos.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León de México
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León de México
AFP

Turquía, Bélgica, Escocia y Países Bajos: opciones con mayor urgencia

También existen posibilidades en otros campeonatos europeos, aunque el tiempo juega en contra.

Publicidad

Turquía mantiene abierta su ventana hasta el 4 de septiembre, mientras que Bélgica y Escocia tienen un margen todavía menor. Países Bajos, por su parte, llega al cierre este 2 de septiembre. Rusia ofrece algo más de tiempo, con su mercado abierto hasta el 10 de septiembre.

Millonarios en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Quiénes son los candidatos para ser el nuevo técnico de Millonarios

Jugadores de Millonarios festejando triunfo contra Llaneros, por la Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Quién será el técnico de Millonarios para el clásico contra Santa Fe; ya es confirmado

Acción de juego entre Fortaleza y Once Caldas por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-2 Once Caldas

Relacionados

James Rodríguez

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad