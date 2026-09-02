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Gol Caracol  / De ser figura y campeón en el Manchester City, a perder cabida en el equipo; se fue cedido

De ser figura y campeón en el Manchester City, a perder cabida en el equipo; se fue cedido

Desde Inglaterra confirmaron la nueva cesión de préstamos con uno de los jugadores más reconocidos en la plantilla del cuadro 'ciudadano'. ¡Perdió el protagonismo!

Por: AFP
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jack Grealish se fue nuevamente cedido al Everton de Inglaterra.
Jack Grealish se fue nuevamente cedido al Everton de Inglaterra.
Foto: AFP.

El atacante inglés Jack Grealish fue víctima de la competencia en el Manchester City y va a encadenar una segunda temporada seguida en préstamo en el Everton, anunciaron este martes los dos clubes de la Premier League.

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El extremo de 30 años se relanzó la pasada campaña con la camiseta del Everton, antes de que una lesión en febrero precipitara el final de su temporada.

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Por sus primeros meses en el equipo se ganó pronto la confianza y el aprecio del entrenador David Moyes y de la hinchada.

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"Jack is BACK!", escribió el Everton en la red social X, en un mensaje acompañado de un corazón de color azul, el de la camiseta de los Toffees.

"Creo que, en la vida en general y no solo en el fútbol, doy lo mejor de mí cuando me siento querido y valorado. Eso es lo que me dio el entrenador aquí, al igual que mis compañeros y, sobre todo, los aficionados", declaró Grealish a la televisión del equipo, evertonTV.

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El exjugador del Aston Villa llegó al Manchester City a mediados de 2021 por unas 100 millones de libras (117 millones de euros o 139 millones de dólares al cambio de la época), que eran en ese momento el récord de un traspaso de un futbolista inglés.

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Pronto brilló con los Sky Blues, siendo uno de los jugadores importantes del histórico triplete del final de la temporada 2022-2023, con los títulos en la Premier League, la Copa de Inglaterra y especialmente la Liga de Campeones europea.

Después perdió ese lugar destacado en el equipo, hasta el punto de que fue cedido el pasado curso.

Regresó a la disciplina del City, pero el nuevo entrenador, Enzo Maresca, no le incluía en sus planes de futuro.

Grealish participó en el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que el Manchester City perdió 3-0 ante el Arsenal a mediados de este mes y luego tuvo unos minutos ante el Bournemouth (2-1) en la primera jornada de la Premier League.

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No estuvo sin embargo convocado para la segunda fecha, el pasado viernes en el triunfo 4-1 en la cancha del Crystal Palace, lo que hacía pensar en una posible salida del plantel.

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