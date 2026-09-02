Dayro Moreno se mandó un golazo en Fortaleza vs. Once Caldas y dejó palabras que ilusionan

El fútbol profesional colombiano tuvo una jornada para enmarcar, no por un partidazo, ni por una lluvia de goles, sino por la aparición del máximo goleador histórico de nuestro país, quien se fajó con un auténtico golazo. Dayro Moreno se despachó con una acrobática anotación que hizo realidad la remontada de Once Caldas 2-1 contra Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo.

Moreno Galindo no fue titular y tuvo que esperar su momento, sobre todo al tratarse de un partido en la altura de Bogotá. Los manizaleños empataban 1-1 con gol de Jefry Zapata y al minuto 68 Hernán Darío 'El Arriero' Herrera decidió llamar al goleador y darle ingreso para refrescar el ataque y reemplazar a Felipe Gómez.

Al 82', Once Caldas lanzó un balón al área, Juan David Cuesta la bajó y Dayro remató con una especie de chalaca que dejó sin respuesta al arquero Williams Barlasina. No hubo tiempo para más y el blanco blanco se llevó los tres puntos.

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Después del juego, como es habitual, se llevó a cabo la rueda de prensa y el tolimense acudió junto a 'El Arriero'. A Moreno le preguntaron por su vigencia en el fútbol y su respuesta fue contundente: "Hay Dayro para mucho rato, estos goles hacen parte de la historia también, Dayro Moreno va seguir trabajando, esmerándose para hacer más récords, no tengo pensado en retirarme, quiero hacer goles y conseguir títulos con el Once Caldas", dijo con la sinceridad que siempre lo caracteriza.



Después de marcar un espectacular gol de chilena y celebrar la victoria de Once Caldas, Dayro Moreno habló con Portal de Opinión sobre su futuro y dejó claro que todavía no contempla ponerle punto final a su carrera.

El goleador aseguró que “hay Dayro pa’ rato” y explicó que… pic.twitter.com/3bHuzDnQRN — Portal de Opinión (@portaldeopinion) September 2, 2026

Y es que Dayro ya registra 386 goles en su carrera deportiva y no parece detenerse pese a los 41 años que ostenta. El delantero no tiene en mente retirarse pronto y con el ritmo goleador que mantiene, da la impresión que superará la barrera de las 400 anotaciones.

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Lo cierto es que Once Caldas consiguió su segunda victoria en la Liga BetPlay II-2026 y se ubica noveno en la tabla de posiciones con 9 puntos en seis partidos. El próximo duelo de los manizaleños será el sábado 5 de septiembre contra Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, en Tunja.