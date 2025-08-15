Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hora y dónde ver a Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Stuttgart, por la Supercopa de Alemania

Hora y dónde ver a Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Stuttgart, por la Supercopa de Alemania

Este sábado, el guajiro podría levantar su primer título con el conjunto 'bávaro', tras su salida de Liverpool; esto, por la Supercopa de Alemania, frente a Stuttgart.

Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 15, 2025 08:20 a. m.
Editado por: Gol Caracol