Hora y dónde ver a Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Stuttgart, por la Supercopa de Alemania

La Supercopa Franz Beckenbauer, como es su nombre oficial a partir de esta temporada, será el primer reto de envergadura para el Bayern de Luis Díaz que se medirá a domicilio en su condición de campeón alemán vigente ante el ganador de la pasada edición de la Copa de Alemania, el Vfb Stuttgart.

La pretemporada del Bayern, aunque corta debido a haber vuelto tarde de vacaciones por su participación en el Mundial de Clubes, ha sido buena. Ante todo el 4-0 logrado ante el Tottenham dejó una buena impresión, lo mismo que el propio Luis Díaz, pese a que el colombiano todavía no ha visto puerta.

Sin embargo, con el duelo ante el Stuttgart en el que el Bayern se juega el primer título de la temporada empieza lo que realmente vale. Los bávaros parten como claros favoritos y Luis Díaz apunta a titular.



Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Stuttgart, por la Supercopa de Alemania

Este sábado 16 de agosto, los 'bávaros' disputarán el primer título de la temporada, con Luis Díaz como principal protagonista; de ganar, el guajiro levantaría por primera vez un trofeo con los alemanes, desde su salida de Anfield.

El partido está estipulado iniciar a la 1:30 p.m. (hora colombiana), y tendrá la transmisión de Disney + Premium.

Luis Díaz en Bayern Múnich AFP

La alineación del Bayern parece clara . En defensa, el Bayern llega con la sensible baja del lateral izquierdo Alphonso Davies que todavía no está a punto tras una grave lesión de rodilla que lo ha tenido meses alejado de las canchas. Su sustituto más probable es Josip Stasinic.

En la media punta, la ausencia de Jamal Musiala, que sufrió una lesión grave en el Mundial de Clubes y no volverá antes de finales del año, obliga al entrenador Vincent Kompany a improvisar un poco.

El esquema habitual del Bayern es un 4-2-3-1, con Harry Kane como ariete, y dos extremos y un media punta. En la última posición, con la marcha de Thomas Müller y sin que haya logrado cerrarse el fichaje de Nick Woltemade -jugador del Stuttgart- Musiala no tiene sustituto natural.

En la alineación titular se espera que los tres por detrás de Kane sean Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz. Los tres normalmente son extremos pero uno deberá jugar por el centro o tendrá que haber una rotación permanente.

El Sttuttgart tiene un cerebro claro que es Angelo Stiller y el partido puede acabar siendo, en parte, un duelo entre este jugador y Joshua Kimmmich, a quien puede considerarse su homólogo en el Bayern. Los dos marcan el ritmo de sus equipos, organizan el juego desde atrás, distribuyen y ordenan.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Para el técnico Vincent Kompany, campeón con el Bayern, es su segunda temporada en el club bávaro que suele ser la más difícil para un entrenador en Múnich. Entre los antecesores del belga, Julian Nagelsmann, Niko Kovac y Carlo Ancelotti no lograron terminar su segundo ejercicio. El último entrenador que dirigió al Bayern dos temporadas completas o más -fueron tres- fue Pep Guardiola entre 2013 y 2016.

En el banquillo del Stuttgart está Sebastian Hoeness, un entrenador cuyo apellido hace pensar ya en el Bayern, donde empezó su carrera de entrenador en las divisiones inferiores, Su nombre estuvo en la baraja de candidatos antes de se cerrará el fichaje de Kompany

Alineaciones probables:

Stuttgart: Bredlow; Assignon, Jacquez, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Lewelling, Führich; Undav; Woltemade.

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Árbitro: Harm Osmers.

Estadio: MHP Arena de Stuttgart.

