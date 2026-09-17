Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-2 Medellín

La novena jornada del fútbol profesional colombiano continuó este jueves 17 de septiembre con el duelo entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en el estadio Américo Montanini. El encuentro culminó con 2-2 y con la noticia del primer gol de Juan Fernando Quintero en su regreso al 'poderoso'.

El partido se desequilibró a los 16 minutos por la expulsión de Fabián Sambueza por una dura patada sobre Didier Moreno. Más tarde, al 26'. el primer en dar el golpe fue el 'leopardo' con gol de Luciano Pons, quien cumplió con la 'ley del ex'.

Pese al hombre de menos, el local insistió y encontró el segundo gol al 40' por medio de Félix Charrupí. Medellín se notaba confundido, pero en el cierre de la primera parte logró el descuento con tanto de cabeza de Jeison Medina, tras cazar una pelota pegó en el poste por un magistral cobro de tiro libre de Juan Fernando Quintero.

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Para la segunda parte, los antioqueños se lanzaron con toda en ataque y empataron al 51'. La pelota le pegó en la mano a Nilson Castrillón y se sancionó penalti con ayuda del VAR. Quintero anotó con un remate fuerte y cruzado de pierna zurda.



Medellín quiso seguir de largo y marcó el tercer tanto al 71'. Keiner Klinger celebró, pero todo quedó invalidado por una falta previa.

Fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026

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América de Cali 3 - 0 Alianza Valledupar

Boyacá Chicó 2 - 0 Once Caldas

Cúcuta Deportivo 2 - 2 Deportivo Pasto

Independiente Santa Fe 2 - 2 Fortaleza

Junior Barranquilla 3 - 3 Jaguares

Inter de Bogotá 2 - 2 Águilas Doradas

Deportivo Pereira 1 - 1 Millonarios

Atlético Bucaramanga 2 - 2 Independiente Medellín

7 de octubre

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

21 de octubre

Llaneros vs. Deportivo Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 América 9 6 2 1 +15 20:5 20 2 Atl. Nacional 7 6 0 1 +11 17:6 18 3 Ind. Medellín 8 5 1 2 +5 15:10 16 4 Millonarios 10 4 4 2 +4 12:8 16 5 Tolima 9 5 1 3 +2 12:10 16 6 Bucaramanga 8 3 5 0 +4 12:8 14 7 Santa Fe 8 3 4 1 +3 12:9 13 8 Dep. Cali 8 3 3 2 +3 11:8 12 9 Once Caldas 9 3 3 3 +2 13:11 12 10 Llaneros 9 3 2 4 -1 11:12 11 11 Inter de Bogotá 10 2 5 3 -2 13:15 11 12 Águilas Doradas 7 2 4 1 0 10:10 10 13 Cúcuta 9 2 3 4 -6 9:15 9 14 Fortaleza 9 1 5 3 -2 10:12 8 15 Alianza Valledupar 9 2 2 5 -8 8:16 8 16 Boyacá Chicó 8 2 2 4 -8 7:15 8 17 Jaguares 8 1 4 3 -5 9:14 7 18 Deportivo Pereira 7 1 3 3 -5 4:9 6 19 Dep. Pasto 9 1 2 6 -7 8:15 5 20 Junior Barranquilla 7 0 3 4 -5 8:13 3