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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-2 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-2 Medellín

Este jueves, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín empataron por la fecha 9 del fútbol profesional colombiano. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín.
Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín.
Bucaramanga.

La novena jornada del fútbol profesional colombiano continuó este jueves 17 de septiembre con el duelo entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en el estadio Américo Montanini. El encuentro culminó con 2-2 y con la noticia del primer gol de Juan Fernando Quintero en su regreso al 'poderoso'.

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El partido se desequilibró a los 16 minutos por la expulsión de Fabián Sambueza por una dura patada sobre Didier Moreno. Más tarde, al 26'. el primer en dar el golpe fue el 'leopardo' con gol de Luciano Pons, quien cumplió con la 'ley del ex'.

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Pese al hombre de menos, el local insistió y encontró el segundo gol al 40' por medio de Félix Charrupí. Medellín se notaba confundido, pero en el cierre de la primera parte logró el descuento con tanto de cabeza de Jeison Medina, tras cazar una pelota pegó en el poste por un magistral cobro de tiro libre de Juan Fernando Quintero.

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Para la segunda parte, los antioqueños se lanzaron con toda en ataque y empataron al 51'. La pelota le pegó en la mano a Nilson Castrillón y se sancionó penalti con ayuda del VAR. Quintero anotó con un remate fuerte y cruzado de pierna zurda.

Medellín quiso seguir de largo y marcó el tercer tanto al 71'. Keiner Klinger celebró, pero todo quedó invalidado por una falta previa.

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Fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026

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América de Cali 3 - 0 Alianza Valledupar
Boyacá Chicó 2 - 0 Once Caldas
Cúcuta Deportivo 2 - 2 Deportivo Pasto
Independiente Santa Fe 2 - 2 Fortaleza
Junior Barranquilla 3 - 3 Jaguares
Inter de Bogotá 2 - 2 Águilas Doradas
Deportivo Pereira 1 - 1 Millonarios
Atlético Bucaramanga 2 - 2 Independiente Medellín

7 de octubre
Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

21 de octubre
Llaneros vs. Deportivo Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América9621+1520:520
2Atl. Nacional7601+1117:618
3Ind. Medellín8512+515:1016
4Millonarios10442+412:816
5Tolima9513+212:1016
6Bucaramanga8350+412:814
7Santa Fe8341+312:913
8Dep. Cali8332+311:812
9Once Caldas9333+213:1112
10Llaneros9324-111:1211
11Inter de Bogotá10253-213:1511
12Águilas Doradas7241010:1010
13Cúcuta9234-69:159
14Fortaleza9153-210:128
15Alianza Valledupar9225-88:168
16Boyacá Chicó8224-87:158
17Jaguares8143-59:147
18Deportivo Pereira7133-54:96
19Dep. Pasto9126-78:155
20Junior Barranquilla7034-58:133
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