Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-2 Medellín

La novena jornada del fútbol profesional colombiano continuó este jueves 17 de septiembre con el duelo entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en el estadio Américo Montanini. El encuentro culminó con 2-2 y con la noticia del primer gol de Juan Fernando Quintero en su regreso al 'poderoso'.
El partido se desequilibró a los 16 minutos por la expulsión de Fabián Sambueza por una dura patada sobre Didier Moreno. Más tarde, al 26'. el primer en dar el golpe fue el 'leopardo' con gol de Luciano Pons, quien cumplió con la 'ley del ex'.
Pese al hombre de menos, el local insistió y encontró el segundo gol al 40' por medio de Félix Charrupí. Medellín se notaba confundido, pero en el cierre de la primera parte logró el descuento con tanto de cabeza de Jeison Medina, tras cazar una pelota pegó en el poste por un magistral cobro de tiro libre de Juan Fernando Quintero.
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Para la segunda parte, los antioqueños se lanzaron con toda en ataque y empataron al 51'. La pelota le pegó en la mano a Nilson Castrillón y se sancionó penalti con ayuda del VAR. Quintero anotó con un remate fuerte y cruzado de pierna zurda.
Medellín quiso seguir de largo y marcó el tercer tanto al 71'. Keiner Klinger celebró, pero todo quedó invalidado por una falta previa.
Fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
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América de Cali 3 - 0 Alianza Valledupar
Boyacá Chicó 2 - 0 Once Caldas
Cúcuta Deportivo 2 - 2 Deportivo Pasto
Independiente Santa Fe 2 - 2 Fortaleza
Junior Barranquilla 3 - 3 Jaguares
Inter de Bogotá 2 - 2 Águilas Doradas
Deportivo Pereira 1 - 1 Millonarios
Atlético Bucaramanga 2 - 2 Independiente Medellín
7 de octubre
Atlético Nacional vs. Deportes Tolima
21 de octubre
Llaneros vs. Deportivo Cali
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|9
|6
|2
|1
|+15
|20:5
|20
|2
|Atl. Nacional
|7
|6
|0
|1
|+11
|17:6
|18
|3
|Ind. Medellín
|8
|5
|1
|2
|+5
|15:10
|16
|4
|Millonarios
|10
|4
|4
|2
|+4
|12:8
|16
|5
|Tolima
|9
|5
|1
|3
|+2
|12:10
|16
|6
|Bucaramanga
|8
|3
|5
|0
|+4
|12:8
|14
|7
|Santa Fe
|8
|3
|4
|1
|+3
|12:9
|13
|8
|Dep. Cali
|8
|3
|3
|2
|+3
|11:8
|12
|9
|Once Caldas
|9
|3
|3
|3
|+2
|13:11
|12
|10
|Llaneros
|9
|3
|2
|4
|-1
|11:12
|11
|11
|Inter de Bogotá
|10
|2
|5
|3
|-2
|13:15
|11
|12
|Águilas Doradas
|7
|2
|4
|1
|0
|10:10
|10
|13
|Cúcuta
|9
|2
|3
|4
|-6
|9:15
|9
|14
|Fortaleza
|9
|1
|5
|3
|-2
|10:12
|8
|15
|Alianza Valledupar
|9
|2
|2
|5
|-8
|8:16
|8
|16
|Boyacá Chicó
|8
|2
|2
|4
|-8
|7:15
|8
|17
|Jaguares
|8
|1
|4
|3
|-5
|9:14
|7
|18
|Deportivo Pereira
|7
|1
|3
|3
|-5
|4:9
|6
|19
|Dep. Pasto
|9
|1
|2
|6
|-7
|8:15
|5
|20
|Junior Barranquilla
|7
|0
|3
|4
|-5
|8:13
|3
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