Aldair Quintana y un garrafal error que terminó en gol de Giorgian de Arrascaeta, en Flamengo vs IDV

Este jueves, en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, Independiente del Valle le ganaba 1-0 a Flamengo y mantenía viva la ilusión de marcar otro tanto y emparejar la serie, sin embargo, Aldair Quintana cometió un error garrafal que terminó en gol del 'mengao' y 'liquidó' a los ecuatorianos.

A los 83 minutos, Flamengo lanzó un pelotazo en largo, Quintana no midió bien, la bola lo superó por los aires, tras rebotar en el césped y Giorgian de Arrascaeta anotó de cabeza, para poner el 1-1 y el 3-1 en la serie, tras el 2-0 en territorio ecuatoriano.

Vea el gol de Giorgian de Arrascaeta:

¡SE ACABÓ LA ILUSIÓN! Un error del portero Aldair Quintana permitió que Giorgian De Arrascaeta conectara el 1-1 (3-1 en el global) para el Flamengo contra Independiente del Valle.



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