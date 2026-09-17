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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aldair Quintana y un garrafal error que terminó en gol de Giorgian de Arrascaeta, en Flamengo vs IDV

Aldair Quintana y un garrafal error que terminó en gol de Giorgian de Arrascaeta, en Flamengo vs IDV

Independiente del Valle se despidió de la Copa Libertadores 2026, tras perder 3-1 la serie con Flamengo. El colombiano Aldair Quintana se equivocó y provocó el 1-1, en el Maracaná.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Aldair Quintana en Flamengo vs. IDV.
Aldair Quintana en Flamengo vs. IDV.
Getty Images.

Este jueves, en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, Independiente del Valle le ganaba 1-0 a Flamengo y mantenía viva la ilusión de marcar otro tanto y emparejar la serie, sin embargo, Aldair Quintana cometió un error garrafal que terminó en gol del 'mengao' y 'liquidó' a los ecuatorianos.

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A los 83 minutos, Flamengo lanzó un pelotazo en largo, Quintana no midió bien, la bola lo superó por los aires, tras rebotar en el césped y Giorgian de Arrascaeta anotó de cabeza, para poner el 1-1 y el 3-1 en la serie, tras el 2-0 en territorio ecuatoriano.

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