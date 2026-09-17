Santa Fe y Millonarios se sacaron chispas; 2-2, en la ida de la semifinal de Liga BetPlay femenina

El clásico capitalino de la Liga BetPlay femenina 2026 quedó en 'tablas' luego de una lluvia de goles en el primer tiempo entre Independiente Santa Fe y Millonarios. El estadio Nemesio Camacho El Campín fue el escenario de una batalla con golazos que dejaron abierta la semifinal, tras este primer capítulo.

Ficha técnica:

Independiente Santa Fe: Wendy Martínez, Cristina Motta, Andrea Pérez, Laura Tovar, Katherine Valbuena, Micheel Baldallo, Tahicelis Marcano, Karen Hernández, Natalia Orozco, Mariana Zamorano y Daniela Garavito. DT: Omar Ramírez.

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Millonarios: Saray Rodríguez, Alejandra Aroca, Elizabeth Carabalí, Laura Tamayo, Mariana Benavides, Laura Bolaño, Angie Castañeda, Liana Salazar, Diana Celis, Lina Gómez y Kelly Restrepo. DT: Angie Vega.



Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Goles: Karen Hernández (12'), Kelly Restrepo (17'), Lina Gómez (21') y Andrea Pérez (33').