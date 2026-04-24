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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “Espero que James Rodríguez se ponga en forma; puede aportar mucho a la Selección Colombia”
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“Espero que James Rodríguez se ponga en forma; puede aportar mucho a la Selección Colombia”

Exjugador mundialista con la ‘tricolor’ expresó su preocupación por el rendimiento del cucuteño de 34 años, sin continuidad en la MLS con Minnesota United.

Por: Javier García
Actualizado: 24 de abr, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto:
AFP

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