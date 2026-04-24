“Espero que James Rodríguez se ponga en forma; puede aportar mucho a la Selección Colombia”

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, en la que la Selección Colombia tendrá acción en el grupo K, donde se medirá con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

En sus dos últimas presentaciones durante la fecha FIFA de marzo, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo quedó en deuda tras caer frente a Croacia y Francia.

No obstante, el desempeño de James Rodríguez no pasó desapercibido, ya que el jugador del Minnesota United quedó expuesto a las críticas por su notoria falta de ritmo, sumada a algunos problemas de salud.

En lo que va del año, el cucuteño solo ha disputado 106 minutos con el conjunto norteamericano, lo que ha generado un manto de dudas de cara a la cita orbital.



“HAY UNA PREOCUPACIÓN PORQUE FÍSICAMENTE ÉL NO ESTÁ”

James Rodríguez con Minnesota United. Getty imágenes

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Durante la presentación de la Liga El Dorado, una iniciativa impulsada por el exjugador de la Selección Colombia, Carlos Sánchez, que busca proyectar el talento nacional en diversas regiones del país, ‘La Roca’ se refirió en entrevista con Gol Caracol a varios temas, entre ellos el del ‘10’ del conjunto ‘cafetero’.

Sánchez, quien disputó dos mundiales con Colombia, se mostró preocupado por la falta de minutos de James, aunque espera que el volante de 34 años llegue en óptimas condiciones al Mundial.

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“Hay una preocupación porque físicamente no está; él, en calidad y como líder, nos puede dar muchísimo”, dijo inicialmente el exjugador del Elche.

Y añadió: “Es una realidad que físicamente en los últimos partidos no está. Yo espero y aspiro que pueda ponerse en forma, porque creo que nos puede aportar mucho en la selección”.

En cuanto a Luis Díaz, comentó: “En la época del profe Pékerman, los que no jugábamos el partido hacíamos un trabajo compensatorio, y ahí estaba él: chiquito, flaquito, pero nos ponía a correr. Siempre mostró su calidad, su ímpetu, esas ganas de salir adelante. Hoy en día es el mejor embajador que tenemos a nivel de fútbol de nuestro país”.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLOMBIA?

Previo a su debut mundialista, el 17 de junio frente a Uzbekistán, Colombia se medirá en Bogotá ante Costa Rica el 29 de mayo, y luego se enfrentará a Jordania el 7 de junio en Estados Unidos.