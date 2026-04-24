DT de Bayern Múnich anunció medidas con Luis Díaz y sus figuras; le apuesta a la visita al PSG

Con el título de la Bundesliga logrado, el Bayern Múnich busca 'mermar' las cargas en algunas de sus figuras y el partido frente al Mainz 05, de este sábado, en cumplimiento de la jornada 31, podría ser el indicado. Vincent Kompany, DT de los 'bávaros', no descartó que Luis Díaz, Harry Kane y otros 'cracks' del club puedan tener descanso.

En caso de ser así, no sería la primera vez que Kompany mueva sus fichas en la alineación titular, y es que en los últimos compromisos oficiales, el Bayern al menos ha hecho siete sustituciones con respecto al juego anterior; no obstante, estas variantes no bajaron el rendimiento del recién coronado campeón.

Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League. Getty Imágenes

¿Qué dijo Vincent Kompany sobre la posibilidad de hacer cambios contra Mainz 05; jugará Luis Díaz?

"Todos somos humanos, y hace unas semanas vivimos situaciones similares con los dos partidos contra el Real Madrid. Son tan importantes que no se pueden ignorar. Jamás diré lo contrario, pero como entrenador, puedo ser un ejemplo a seguir: ¿cómo nos preparamos? ¿Qué mensaje transmitimos? Puedo tomar decisiones razonablemente acertadas, tener presente el objetivo principal, pero también no tener miedo de dar entrada a jugadores frescos que se esfuercen al máximo. Eso no ha cambiado en absoluto; esa ha sido nuestra mentalidad durante toda la temporada. No vamos a cambiar eso ahora", expresó el timonel belga, de 40 años, en su intervención con los medios de comunicación.



Así las cosas, sólo queda esperar que ruede el balón en el Mewa Arena, este sábado 25 de abril, para conocer si Kompany mantiene a su equipo estelar o le dará un descanso a algunas de sus figuras. Hay que precisar que en el horizonte está la ida de las semifinales de la Champions League contra el PSG, que será el martes 28 de abril, en el Parque de los Príncipes.



Otras declaraciones de Vincent Kompany:

- Sobre la importancia de ganar la Bundesliga

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"No es fácil ganar el campeonato. Cualquiera que haya visto el partido entre el Friburgo y el Stuttgart ayer (jueves) puede apreciar la calidad de la liga. Inglaterra ha fichado a muchos jugadores de calidad, pero si nos fijamos en la semifinal de Copa, la próxima generación de grandes talentos está aquí mismo, en Alemania. Están jugando al fútbol. Ambos equipos lo dieron todo. Triunfar aquí no es fácil. Es divertido trabajar en equipo, pero también en la liga, porque el fútbol es muy atractivo en Alemania. Parece más fácil de lo que es, pero requiere fuerza y energía, así que estamos orgullosos y queremos seguir así".

Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich. Getty Images.