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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Bayern Múnich anunció medidas con Luis Díaz y sus figuras; le apuesta a la visita al PSG

DT de Bayern Múnich anunció medidas con Luis Díaz y sus figuras; le apuesta a la visita al PSG

Este sábado, el Bayern Múnich visita el campo de juego del Mainz 05 en una nueva jornada de la Bundesliga; no obstante, Vincent Kompany precisó novedades para este compromiso.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, junto a Luis Díaz y Harry Kane.
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, junto a Luis Díaz y Harry Kane.
Fotos: AFP

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