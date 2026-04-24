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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, el fichaje más productivo en el fútbol de Europa; son datos y hay que darlos

Luis Díaz, el fichaje más productivo en el fútbol de Europa; son datos y hay que darlos

El guajiro ha tenido una gran primera temporada con Bayern Múnich, y eso lo evidenció una estadística. Luis Díaz supera a otras grandes figuras de las cinco principales ligas en Europa.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
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