Luis Díaz, el fichaje más productivo en el fútbol de Europa; son datos y hay que darlos

La primera temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich ha sido realmente extraordinaria. Los números que ha dejado el guajiro sobre el campo de juego con los 'bávaros' son dignos de aplausos, al punto que fue distinguido con el rótulo del fichaje más productivo de verano en el fútbol de Europa.

Recordemos que el extremo, de 29 años, arribó al 'grande de Baviera' el pasado 30 de junio del 2025 procedente del Liverpool por unos 75 millones de euros. Desde el primer día, Vincent Kompany confió en su talento, y el de Barrancas respondió en el césped con goles, asistencias y noches mágicas de fútbol.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich. Getty Imágenes

Para la misma campaña que llegó 'Lucho' al Bayern, grandes equipos del 'viejo continente' hicieron sus apuestas en los fichajes. Como el caso del Chelsea que incorporó al brasileño João Pedro procedente del Brighton, o que Liverpool invirtió buen dinero en Hugo Ekitiké desde Eintracht Frankfurt; o que Manchester United fichó a Bryan Mbeumo, y Granit Xhaka pasó del Leverkusen al Sunderland; pero ninguno de ellos ha tenido el 'temporadón' del colombiano.



Una de las cuentas que cubre la actualidad del Bayern Múnich fue la que entregó los datos. En la misma se leyó que Díaz Marulanda ocupa el primer lugar, en un top-5, con respeto a los fichajes del pasado verano en las principales cinco ligas de Europa.

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El 'crack' de la Selección Colombia ha jugado 28 partidos en lo que va de la Bundesliga, marcando 15 goles y generando 13 asistencias, pero en el promedio general, acumula 44 compromisos en todas las competiciones, anotando 25 tantos y reportando 17 pasegoles; unas cifras impresionantes.

🔥 Top 5 Summer Transfers 2025/26 (Top-5 Leagues) – Performance until April 2026



1. 🇨🇴 Luis Díaz

Liverpool → Bayern Munich

Bundesliga: 28 games – 15 goals + 13 assists

Total: 44 games – 25 goals + 17 assists

Absolute fire – often called the signing of the season! ⚡🏆



2. 🇧🇷… pic.twitter.com/5aKrJFXsAn — BayernByNumbers (@BayernByNumbers) April 24, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Alemania indica que será este sábado en condición de visitante, frente al Mainz 05. La pelota rodará en el Mewa Arena a las 8:30 de la mañana, en horario de Colombia. Recordemos que el Bayern Múnich ya se coronó anticipadamente el fin de semana pasado en la Bundesliga.