A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Real Madrid, en la Champions League

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, admitió que siente mucho respeto por el Real Madrid, pero confía en poder pasar este miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el equipo blanco. En los 'bávaros' se espera la presencia de Luis Díaz en la titular en el Allianz Arena.

"Una de las cosas que intento recalcar todo el tiempo es que tenemos mucho respeto por este Real Madrid", aseguró Kompany en la rueda de prensa previa al encuentro en Múnich.



El Bayern, a confirmar ventaja frente a los 'merengues'

El Real Madrid llega al Allianz Arena obligado a remontar el 2-1 en contra cosechado en la ida en la capital española.

Luis Díaz, figura en Bayern Múnich. Getty Imágenes

"Sigue siendo uno de los mejores equipos de Europa, con mucha diferencia", añadió Kompany, destacando el talento con el cuenta el equipo español en cada una de sus líneas.

El DT belga, de 40 años, consideró que en este tipo de partidos cuentan multitud de detalles como las individualidades, la intensidad colectiva o la disposición a ir al límite.



"Pero, creo que lo más importante para nosotros es que, por sensaciones, estamos preparados mental y físicamente" para el partido, aseguró Kompany.

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"Queremos ganar este encuentro, también queremos demostrar que somos capaces de ofrecer lo que los aficionados esperan de nosotros, hasta cierto punto, en un partido en casa", dijo el técnico del Bayern.

"Por supuesto que respetamos al rival, pero este equipo (el Bayern) tiene derecho a tener ese objetivo", insistió Kompany.



Un equipo que "no se rinde nunca"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, admitió la dificultad de remontar la eliminatoria contra el Bayern, pero recordó que su equipo nunca se rinde.

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"Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y poder remontar, creo que somos nosotros", dijo Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final del miércoles.

"Somos un equipo que no se rinde nunca", insistió el técnico del cuadro 'merengue'.

Arbeloa apostó por que su equipo muestre personalidad. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Yo creo que si el otro día ganamos no hubiese sido ninguna locura. Su portero fue el MVP del partido. Creo que también eso da un poco una idea de las opciones que tuvimos", recordó.

Real Madrid; celebración

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Real Madrid en la Champions League

Día: HOY miércoles 15 de abril del 2026.

HOY miércoles 15 de abril del 2026. Competición: vuelta por los cuartos de final de la Champions League.

vuelta por los cuartos de final de la Champions League. Hora: 2:00 p.m. (de Colombia).

2:00 p.m. (de Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Allianz Arena (Múnich). TV: Espn y Disney+ Premium.

Espn y Disney+ Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal podrá encontrar un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz y protagonistas en cancha.