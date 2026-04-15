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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Real Madrid, en la Champions League

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Real Madrid, en la Champions League

Luis Díaz y Bayern Múnich esperan confirmar la ventaja en el Allianz Arena contra el Real Madrid y avanzar a las semifinales de la Champions League. ¡Prográmese HOY con este partidazo!

Por: AFP
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz y Vinícius Júnior
Acción de juego de Luis Díaz y Vinícius Júnior
AFP

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