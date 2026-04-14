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Gol Caracol  / Kompany sobre Bayern vs. Real Madrid; "las decisiones del árbitro pueden influir en un juego así"

Kompany sobre Bayern vs. Real Madrid; "las decisiones del árbitro pueden influir en un juego así"

El DT del Bayern Múnich, Vincent Kompany, sostuvo en la previa del juego de Champions League contra Real Madrid que "cada detalle cuenta" y lamentó las ocasiones falladas en el Bernabéu.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
AFP

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