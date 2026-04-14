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Gol Caracol  / "Somos el Real Madrid y si hay algún equipo que puede pensar en remontar y ganar, somos nosotros"

"Somos el Real Madrid y si hay algún equipo que puede pensar en remontar y ganar, somos nosotros"

En Real Madrid hay mucha confianza para darle vuelta a la serie en el partido contra Bayern Múnich, este miércoles en el Allianz Arena y seguir en la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Real Madrid cae en la serie de los cuartos de final contra Bayern Múnich en la Champions League.
Real Madrid cae en la serie de los cuartos de final contra Bayern Múnich en la Champions League.
AFP

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