A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs Leipzig; dónde ver el partido de Bundesliga

Fiel a la tradición, el Bayern Múnich, de Luis Díaz llega al inicio de la Bundesliga como el gran rival a batir y gran favorito, frente a aspirantes como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen o Stuttgart, deseosos de ocupar su trono.

La pasada temporada fue la de la reconquista del título nacional para el Bayern, que había visto un año antes cómo el Bayer Leverkusen le desplazaba por sorpresa. Ahora, los bávaros dirigidos por Vincent Kompany comenzarán su camino contra el complicado Leipzig.



Bayern Múnich vs Leipzig EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido de Bundesliga por TV

Fecha: viernes 22 de agosto de 2025

Hora: 1:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Luis Díaz en Bayern Múnich AFP

Los números, eso sí, hablan por sí solos y el Bayern ha conquistado 12 de las 13 últimas Bundesligas, lo que convierte al club más laureado y con más músculo económico de Alemania en el adversario más temible.

- Unas semanas movidas -

Publicidad

La pretemporada del Bayern, eso sí, ha sido más tumultuosa de lo habitual, lo que añade unas dosis de incertidumbre a lo que pueda ocurrir.

Los intentos de atraer a Florian Wirtz desde el Bayer Leverkusen fracasaron y el jugador alemán prefirió unirse al Liverpool inglés.

Publicidad

El Bayern se consoló fichando precisamente a un atacante del Liverpool, el colombiano Luis Díaz, pero perdió por final de contrato a Thomas Müller, Leroy Sané y Eric Dier.

Luis Díaz se estrenó ya como goleador y logró su primer título con su nuevo club, el sábado en la victoria del Bayern por 2-1 en el campo del Stuttgart en la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz, campeón con Bayern Múnich de la Supercopa de Alemania. X de @FCBayern

Kingsley Coman hizo las maletas para irse al Al Nassr saudita, mientras que Mathys Tel hizo permanente su cesión al Tottenham y el club vio rechazados sus contactos para fichar al delantero Nick Woltemade, del Stuttgart.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nuestro propio camino, no podemos hacer nada con lo que hagan los demás", estimó la pasada semana el mediocampista Joshua Kimmich en declaraciones a la web de la Bundesliga.