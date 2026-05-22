Joya de Nacional, y campeón con Selección Colombia Sub-17, con rumbo a 'grande' de la Premier League

La ventana de transferencias del fútbol internacional ha tenido un fuerte impacto en las últimas horas y todo se debió a un talento del balompié de nuestro país: Samuel Martínez.

La ‘joya’ de Atlético Nacional, y que supo brillar y ser campeón con la Selección Colombia en el pasado Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay, cerró un acuerdo con un importante club de la Premier League.

Fue desde el ‘viejo continente’ donde revelaron estos detalles, con exactitud esta información la generó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases. El comunicador italiano precisó en sus plataformas digitales que Liverpool ‘aseguró’ a Samuel Martínez. Pero hay que precisar que todo este acuerdo será formal cuando el talentoso mediocampista cumpla los 18 años.

“Liverpool acuerda traspaso para fichar a Samuel Martínez, del Atletico Nacional. ¡Aquí vamos! Acuerdo en marcha para que el talento colombiano, de 17 años, se una en 2027, tan pronto cumpla 18”, precisó Romano en su cuenta en ‘X’.



Y agregó que el “Liverpool se anticipó al Borussia Dortmund” por el ‘10’ de la Selección Colombia Sub-17.

🚨🇨🇴 Liverpool agree deal to sign Samuel Martínez from Atletico Nacional, here we go!



Deal in place for 17 year old Colombian talent to join in 2027, as soon as he turns 18.#LFC anticipate Borussia Dortmund, as @PSierraR revealed. Agreement closed. pic.twitter.com/91Yg8pNDU1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

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Igualmente, en la cuenta en ‘X’ de ‘Anfield Sector’ y que informa de la actualidad y los movimientos en el mercado de pases del Liverpool, también confirmó la información dada por Romano.

“Última hora: Samuel Martínez, la prometedora joven promesa colombiana del Atlético Nacional, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. Las partes están finalizando los trámites para completar el acuerdo”, se leyó en primera instancia.

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A continuación, revelaron más detalles de lo que sería el tema del contrato con los ‘reds’ y el valor del traspaso.

“La transferencia tendrá un valor de alrededor de 1 millón de euros, con el club colombiano reteniendo un porcentaje de cualquier venta futura. Una vez que el mediocampista ofensivo cumpla 18 años, firmará un contrato de cinco años con el Liverpool, que superó la competencia de otros grandes clubes europeos, incluyendo al Barcelona y al Borussia Dortmund”, agregó la cuenta de ‘Anfield Sector’.