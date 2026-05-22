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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García está de vuelta; lidera convocados de Millonarios vs. Chicó para juego de Copa BetPlay

Falcao García está de vuelta; lidera convocados de Millonarios vs. Chicó para juego de Copa BetPlay

El 'Tigre', Falcao García, no juega un compromiso con Millonarios desde el pasado 19 de abril, fecha en la que su club enfrentó al América de Cali por la Liga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de may, 2026
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Falcao García volvió a ser convocado por Millonarios.

Falcao García fue portador de buenas noticias en Millonarios, equipo que este sábado tendrá un nuevo reto en la Copa BetPlay 2026. El ‘Tigre’ apareció en el listado de convocados del ‘embajador’ que recibirá en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Boyacá Chicó.

García Zárate no juega un compromiso con el azul de la capital de la República desde el pasado 19 de abril, fecha en la que su club enfrentó al América de Cali por la Liga. Recordemos que en esa oportunidad, el exMónaco y Atlético de Madrid tuvo un fuerte choque de cabezas con Dany Rosero. El diagnóstico fue una fractura en el arco cigomático (rostro), que afortunadamente no requirió cirugía, pero sí estuvo de baja más de lo esperado.

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Para este duelo de Copa BetPlay, Fabián Bustos citó a un total de 20 futbolistas, con la ausencia en el listado de Beckham David Castro, que como divulgó Millonarios en un comunicado en sus medios digitales fue traspasado al FC Lugano de Suiza.

Falcao García Millonarios

Los convocados de Millonarios para enfrentar a Boyacá Chicó por Copa BetPlay

  • Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.
  • Defensores: Andrés Llinás, Danovis Banguero, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Álex Paz, Carlos Sarabia, Sebastián Valencia.
  • Mediocampistas: Deiwar Victoria, Stiven Vega, Sebastián del Castillo, David Macalister Silva.
  • Delanteros: Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Julián Angulo, Sebastián Mosquera, Brayan Campaz y Jorge Cabezas Hurtado.

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Este duelo por Copa BetPlay será previo al duelo definitivo por Sudamericana del próximo martes 26 de mayo frente a O'Higgins, mismo que determinará la suerte de los dirigidos por Fabián Bustos en el certamen de la Conmebol. Recordemos que el 'embajador' es segundo del grupo C con ocho puntos, uno menos que el líder Sao Paulo. El que acabe primero avanza directamente a la siguiente ronda.

Detalles del juego Copa BetPlay

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Millonarios vs. Boyacá Chicó
Día: sábado 23 de mayo
Hora: 3:00 p.m (de Colombia)
Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

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