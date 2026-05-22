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Gol Caracol  / Costa Rica, rival de la Selección Colombia a días del Mundial 2026, listo para jugar en El Campín

Costa Rica, rival de la Selección Colombia a días del Mundial 2026, listo para jugar en El Campín

El combinado de Costa Rica informó novedades de cara al juego frente a la Selección Colombia, del próximo 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de may, 2026
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Costa Rica enfrentará a la Selección Colombia.

La Selección Colombia tendrá dos nuevos retos antes de afrontar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y uno de esos duelos preparatorios será frente a Costa Rica en la ciudad de Bogotá, mismo que servirá como despedida para los aficionados por parte de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Precisamente, en las últimas horas de este viernes el combinado centroamericano entregó el listado de convocados para lo que será el compromiso de fogueo frente a la ‘tricolor’, pactado para el próximo lunes 1 de junio. Además de enfrentar a Colombia, el seleccionado costarricense, dirigidos por Fernando Batista, medirá fuerzas frente a Inglaterra del 10 de junio.

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Eso sí, en los medios oficiales de la Federación Costarricense de Fútbol precisaron que “a finales de la semana se dará a conocer la convocatoria definitiva de jugadores que enfrentarán a la Selección de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín”.

Costa Rica enfrentará a la Selección Colombia.

La lista de 28 jugadores convocados de Costa Rica para enfrentar a la Selección Colombia

  • Arqueros: Abraham Madriz, Bayron Mora, Christopher Moya y Patrick Sequeira.
  • Defensores: Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Ruiz, Jorkaeff Azofeifa, Joseth Peraza y Shawn Johnson.
  • Mediocampistas: Alejandro Bran, Andrey Soto, Cristopher Núñez, Gian Mauro Morera, Luis Flores, Orlando Galo y Sebastián Padilla.
  • Delanteros: Álvaro Zamora, Carlos Mora, Doryan Rodríguez, Josimar Alcocer, Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, Orlando Sinclair y Warren Madrigal.

Más detalles

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Igualmente, el combinado ‘tico’ complementó “el lunes 25 de mayo el grupo iniciará trabajo en cancha en la tarde; martes, miércoles, jueves y viernes tendrán doble sesión, y el sábado y domingo los entrenamientos están programados para la mañana”.

Por último, precisaron que el plantel “viajará a Bogotá el domingo 31 de mayo en horas de la tarde” para lo que será el duelo de fogueo frente a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

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Colombia vs. Costa Rica

  • Día: lunes 1 de junio
  • Hora: 6:00 p.m (de Colombia)
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).
  • TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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