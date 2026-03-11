Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Jermein Peña le cayó todo el peso de la ley, por expulsión contra Nacional; lo dejaron advertido

A Jermein Peña le cayó todo el peso de la ley, por expulsión contra Nacional; lo dejaron advertido

El defensor 'tiburón' recibió dura sanción por parte de la Dimayor, de cara a lo que será el resto de campeonato; esto, debido al cartón rojo recibido el pasado martes.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de mar, 2026
Jermein Peña recibió fuerte sanción, por codazo en la cara de Juan Manuel Rengifo.
Jermein Peña recibió fuerte sanción, por codazo en la cara de Juan Manuel Rengifo.
Foto: X de Junior.

