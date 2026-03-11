A Jermein Peña le cayó todo el peso de la ley, por expulsión contra Nacional; lo dejaron advertido

Hace un par de horas, la Dimayor publicó su resolución de sanciones, tanto a jugadores como clubes, de acuerdo a todo lo sucedido en la décima jornada y otros varios partidos, que se se encontraban aplazados y se pusieron en orden con el calendario.

Uno de ellos, fue el de Junior 0-4 Atlético Nacional, donde Jermein Peña se robó las miradas por polémica falta, y posterior expulsión, que ha dado de qué hablar este miércoles 11 de marzo; mismo día, en el que máximo organismo del fútbol colombiano anunció la multa y suspensión que tendrá el defensor ‘tiburón’.

Esto, por haber golpeado en la cara a Juan Manuel Rengifo con su codo, a los 20 minutos de partido.

“Por recibir ser culpable de conducta violenta contra adversario Art. 63 literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF, Jermein Peña tiene una sanción de 2 fecha, que cumplirá en la jornada 11 y 12 de la Liga BetPlay I-2026, además de pagar una multa de $758.725 pesos colombianos", citó el comunicado de la Dimayor.



Además, en el mismo texto, el máximo organismos del fútbol colombiano advirtió al central juniorista, quien tendría más sanciones, en caso de no cumplir.

Publicidad

“Los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación de la sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el mismo será sancionado con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o del siguiente campeonato. Para tal efecto, la comisión o autoridad disciplinaria correspondiente, a través de resolución, hará la respectiva publicación sobre los inhabilitados por esta causa”, sentenció la Dimayor.