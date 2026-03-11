Síguenos en:
Tolima hizo la suya, venció 2-0 a O'Higgins y se metió a fase de grupos de Copa Libertadores

Tolima hizo la suya, venció 2-0 a O'Higgins y se metió a fase de grupos de Copa Libertadores

Junior Hernández y Juan Torres marcaron los goles para el Tolima, en juego realizado en el Murillo Toro, de Ibagué, y lograron el objetivo. El duelo terminó con una bronca de bando y bando.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.
Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.
Foto: X de Tolima.

