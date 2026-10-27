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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "A Sebastián Villa lo criticaron mucho, le pegaron bastante cuando volvió a Boca Juniors"

"A Sebastián Villa lo criticaron mucho, le pegaron bastante cuando volvió a Boca Juniors"

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, volvió a hablar sobre el extremo colombiano Sebastián Villa. Además destacó el buen presente del conjunto 'xeneize'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

Boca Juniors está teniendo un remate de ensueño en el 2026 gracias a la dirección técnica del 'Vasco' Arruabarrena y un grupo de jugadores que ha sobresalido por su colectividad, más que por sus individualidades. Sin embargo, hay nombre que siempre sale por encima en los debates o análisis: Sebastián Villa. En una charla reciente, Juan Román Riquelme, presidente del 'xeneize', se refirió sobre el colombiano.

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"Cuando lo volvimos a traer al club, lo criticaron mucho, le pegaron bastante. Estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho", remarcó en entrevista con 'AZZ'.

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Y es que Villa venía de brillar en Rivadavia, pero no ha logrado convertirse en un titular fijo, tanto así que alterna mucho con el banco de suplentes.

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Riquelme también aprovechó para dar su concepto sobre el DT de Boca."Lo veo contento, volvió a su casa. Es muy alegre, con las cosas claras, siente mucho los colores y siempre pensamos en que esté con nosotros gente que haya vestido la camiseta. Él hizo Inferiores en nuestro club, tuve relación con él muchos años jugando y todo lo que puedo decir son cosas buenas. Nos da mucha felicidad, así como cuando dirigieron Battaglia e Ibarra. Ojalá termine festejando", dijo de entrada.

Para el otrora volante, el 'Vasco' tiene chances de conquistar cosas importantes, ya de entrada tiene un reto: la Copa Sudamericana. "Ha encontrado un grupo de jugadores que están todos a disposición", hay mucha ilusión, ojalá que los muchachos consigan los títulos", concluyó.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

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Sebastián Villa acumula dos etapas en Boca Juniors, club en el que ha disputado 194 partidos oficiales, con un balance de 30 goles y 39 asistencias. En su primera experiencia con el conjunto argentino, entre 2018 y 2023, el extremo colombiano jugó 172 encuentros, anotó 29 tantos y entregó 33 pases de gol, convirtiéndose en una pieza importante del equipo.

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Tras su paso por Independiente Rivadavia, el antioqueño regresó al cuadro xeneize en 2026 para afrontar un nuevo capítulo de su carrera. En esta segunda etapa, sus números registran 22 partidos, un gol y seis asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo desde su vuelta.

Además, su rendimiento global en clubes alcanza los 361 compromisos, con 57 anotaciones y 79 asistencias, teniendo en cuenta sus registros en Deportes Tolima, Boca Juniors, Beroe Stara Zagora e Independiente Rivadavia.

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