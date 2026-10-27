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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué expulsaron a Jhon Durán en Santa Clara vs. Benfica? "Quizá por su reputación"

¿Por qué expulsaron a Jhon Durán en Santa Clara vs. Benfica? "Quizá por su reputación"

El colombiano Jhon Durán vio la tarjeta roja, tras el final del juego entre Santa Clara y Benfica, y su entrenador salió a dar explicaciones de lo ocurrido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Jhon Durán en Santa Clara vs. Benfica.
Jhon Durán en Santa Clara vs. Benfica.
Captura de pantalla.

Benfica consiguió una nueva victoria en la Liga Portugal, con una remontada al Santa Clara (1-2) en la novena jornada. El colombiano Jhon Durán ingresó a los 80 minutos y se marchó expulsado después de terminado el encuentro luego de una rencilla entre los jugadores de ambos clubes. Marco Silva, entrenador de los 'rojos' contó detalles inéditos sobre lo ocurrido.

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Las cosas no empezaron bien para el Benfica en el archipiélago de las Azores, donde le esperaba un Santa Clara competente en el terreno de juego y que incluso abrió el marcador gracias a un penalti transformado en el minuto 32 por el brasileño Fernando. Las 'águilas' intensificaron su juego en la segunda parte y, en el minuto 62, Prestianni recorrió la banda izquierda como una flecha y pasó el balón al griego Vangelis Pavlidis, quien lo desvió en el área pequeña para hacer el 1-1.

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Con el pitazo final, los jugadores se reunieron en la mitad del campo y se armó una fuerte discusión, con varios futbolistas del Santa Clara empujando y encarando a Jhon Durán, quien acabó expulsado pese a quedarse quieto y no reaccionar.

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En la rueda de prensa posterior al partido, Silva aclaró todo y respaldó al delantero colombiano.

"Me estás preguntando algo que, como puede imaginar, me resulta imposible ver cuando hay cerca de 50 personas en el campo. Si me pregunta si vi algo, no vi nada. Si le dijera ahora mismo «no vi a Jhon Durán hacer nada», le estaría mintiendo, porque es imposible. Mi objetivo en ese momento… Incluso hablé más con los jugadores del Santa Clara que con los nuestros. Acabé hablando mucho más con uno u otro jugador que estaba involucrado en ese asunto — no involucrado físicamente, pero sí más nervioso — y con muchos más jugadores del Santa Clara que con los nuestros. Ya había suficiente gente alrededor en ese momento. Conseguí mantener la calma suficiente, porque, al llevar ya una tarjeta amarilla, quizá fuera el momento ideal para que me sacaran la segunda, ya que, a la velocidad a la que me sacaron la primera, quizá me sacaran la segunda a la misma velocidad. Y menos mal que no lo hice, porque tampoco iba a hacer absolutamente nada, estar en ese lío", dijo de entrada.

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Sobre el hecho puntual de Durán, el estratega incluso le lanzó un reto a los medios.

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"En cuanto al final del partido, normalmente, cuando uno u otro jugador habla, si los jugadores del banquillo empiezan a correr, se crea un revuelo que a veces es mayor de lo que realmente ocurrió. Lo que os puedo decir, y ya lo dije antes: tengo la garantía absoluta de Jhon de que no hizo absolutamente nada. Y le hice la propuesta a Sport TV... Sé que no tenéis todas las imágenes. Si las tuvieran, las pondrían todas, sin duda, y durante mucho tiempo. He invitado a Sport TV a que emita todas las imágenes, en directo, sin ninguna interrupción. Y no hace falta recurrir a vídeos de móvil de la grada para mostrarlo todo. Y, si Jhon Durán hizo algo, estaré aquí para pedir perdón. Lo que él me ha asegurado es que no hizo absolutamente nada y acabó viendo la tarjeta roja, quizá porque es Jhon Durán y por la reputación que tiene. Pero, siendo realista y honesto con vosotros, si hizo algo, no fue eso lo que me dijo. Y yo estaré aquí en la próxima rueda de prensa para asumir la responsabilidad por ello. En este momento, tengo que creer en su palabra, que no hizo absolutamente nada. En todas las imágenes que hemos visto hasta ahora, no se ve absolutamente nada por parte de Jhon Durán", agregó.

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