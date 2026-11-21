Once Caldas y Atlético Nacional no se hicieron daño este sábado en el inicio del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de Colombia e igualaron 0-0 en el estadio Palogrande de Manizales. Lucas González valoró de igual manera este punto sumado de visitante.

El encuentro estuvo marcado por el juego fuerte, que incluso provocó la expulsión de Felipe Marín, de Atlético Nacional, al minuto 40, algo que el equipo local no supo aprovechar para ser superior.

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"Hacer un análisis en detalle de un partido justo cuando acaba de terminar, con las emociones altas, no es responsable. Es muy diferente jugar once contra once que once contra diez. Lo que te puedo decir es que en la primera parte Once Caldas tocó cero veces el balón en nuestra área. Creo que tienen solo como nueve o diez ocasiones, y nosotros creo que superamos las 15", dijo de entrada Lucas González.

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Seguido a eso, el técnico de Atlético Nacional se refirió a lo que afectó la tarjeta roja de Marín. "Me hubiera gustado ver cómo se hubiera desarrollado el partido once contra once, pero once contra diez es fundamental no perder. Y no perdimos por el carácter de mis chicos. Estoy orgulloso de mis chicos. La diferencia es que jugamos once contra diez casi 60 minutos y, aun así, tuvimos ocasiones más claras de anotar nosotros. El equipo ha defendido muy bien. Proteger el punto no es lo que queremos. Tengo la sensación de que once contra once lo ganábamos nosotros sin ninguna duda", detalló.



Acá más declaraciones de Lucas González, técnico de Atlético Nacional:

*La salida de James y más figuras

"Hoy, por quedar con diez, desafortunadamente, decidimos que salieran James y Alfredo, y a los diez minutos que saliera Edwin. Ellos entienden perfectamente que el equipo está por encima de todo".

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, en el partido contra Once Caldas Colprensa

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*Los recientes partidos con Once Caldas

"Dices que Once Caldas se llevó estos resultados: cuatro partidos jugados. El primero fue empatado, el segundo quedó empatado, el tercero fue la semifinal de vuelta, empatamos y perdimos en penaltis. Mérito del arquero de ellos por tapar los penaltis. Si alguien se llevó el resultado hoy es porque jugamos de visitante y con diez. Si miras las estadísticas, tendrás más claro quién se llevó el resultado hoy".

*Un buen rival

"Once Caldas es un gran equipo, campeón de Copa Libertadores, y desde que asumió 'Panelo' no ha perdido. No lo subestimen, no lo menosprecien".