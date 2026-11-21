El delantero colombiano Sebastián Villa afirmó que le daba "gracias a Dios" este sábado por la conquista de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, tras vencer por 0-2 al Atlético Mineiro en la final que se jugó en la ciudad colombiana de Barranquilla.

"Primero quiero darle las gracias a Dios por el título que conseguimos, que es algo muy grande para la institución", dijo el jugador del Xeneize.

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Villa expresó que ganar la Copa Sudamericana 2026 es un título "muy importante para mi carrera".

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"Gracias a Dios también pude hacer un buen partido con la ayuda de mis compañeros y alegre porque la conseguí en casa", señaló el atacante quien asistió a Miguel Merentiel para el segundo tanto del partido que selló el tricampeonato del Xeneize en este certamen.



Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 AFP

Más declaraciones de Boca Juniors:

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Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, afirmó este sábado que cumplió su sueño al salir campeón con el equipo Xeneize, que venció por 0-2 al brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana que se jugó en la ciudad colombiana de Barranquilla.

"Estoy muy feliz, la verdad mi felicidad es absoluta por cumplir el sueño que tenía desde que me fui... quería volver y celebrar títulos con la gente", dijo en declaraciones a la televisión.

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Paredes, visiblemente emocionado, agregó: "Tengo solo agradecimientos con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos y con la gente que hacen que cada día todo sea mejor".

El centrocampista añadió que su espíritu siempre ha sido competitivo y este sábado no iba a ser la excepción. "Desde chiquito me han inculcado competir, a tratar de ganar todo lo posible. Tuve la suerte de conseguir cosas importantes y hoy hemos vuelto a conseguirlo para Boca después de mucho tiempo".