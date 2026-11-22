La Juventus arrolló este domingo al Venezia en la duodécima jornada de Serie A (4-0), con una goleada, liderada por el alemán Nick Woltemade, que supone una inyección de confianza para el conjunto turinés, que busca dejar atrás las dudas de un comienzo de temporada irregular. El colombiano Juan David Cabal se reportó con uno de los goles.

A la 'Vecchia Signora' le costó carburar, pero finalmente selló una victoria muy importante, en casa y después de la ventana de selecciones. El equipo de Luciano Spalletti, que dirigía su partido número 600 en la Serie A, tuvo dificultades para imponer su juego al principio, pero fue letal en la segunda mitad.

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De hecho, la primera parte terminó sin goles y con muestras de descontento desde la grada del Allianz Stadium. El conjunto visitante, penúltimo en la clasificación, estuvo cerca de sorprender en los primeros minutos. Se mostró valiente, ordenado, supo cerrar espacios y aprovechó las perdidas locales para salir al contraataque.

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El Juventus arrastró durante los primeros cuarenta y cinco minutos el fantasma que le persigue durante varios meses: la falta de eficacia en los últimos metros. El conjunto 'bianconeri' se marchó al descanso sin haber encontrado soluciones y entre los silbidos de su público.



La reanudación cambió por completo el encuentro. Spalletti dio entrada a Pape Matar Sarr y Woltemade y el Juventus ganó presencia ofensiva hasta abrir el marcador en el minuto 53.

Zeki Celik puso un centro desde la derecha que Weston McKennie remató, pero la defensa rechazó el disparo y el balón quedó a disposición de Woltemade, que no perdonó.

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El gol liberó a los locales, que ampliaron su ventaja apenas siete minutos después. Woltemade asistió la llegada de Teun Koopmeiners, que se incorporó al área y culminó la jugada para establecer el 2-0.

La 'Juve' ya había encontrado el camino y siguió aprovechando los espacios. En el minuto 65, el colombiano Juan David Cabal marcó de cabeza tras un centro de Zhegrova. El tanto fue revisado por el VAR, que confirmó su validez y dejó el encuentro prácticamente sentenciado.

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🇮🇹⚪️⚫️ GOLEADA DE LA JUVE



El colombiano JUAN DAVID CABAL anota su primer gol en todo el 2026 🇨🇴✈️



Juventus 3-0 Venezia | Serie A



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La goleada se completó en el minuto 71, cuando Kolo Muani provocó un penalti y Woltemade, que estuvo estelar este domingo, le cedió el lanzamiento. El delantero francés engañó a Stankovic y convirtió el cuarto tanto de una Juventus que había pasado de las dificultades de la primera mitad a dominar con claridad tras el descanso.

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Con este triunfo, el conjunto turinés se colocó sexto en la clasificación con 21 puntos, a dos del quinto, el Milan, que todavía debe disputar su jornada, y a cinco del Como, cuarto clasificado, contra el que se enfrenta en la próxima jornada. Por abajo, está a un punto del Frosinone, también con un partido menos.

Mientras que el Venezia se hunde en lo más bajo de la clasificación, penúltimo, con cinco puntos, a uno del colista, el Udinese, que se juega salir del pozo este domingo contra el Bolonia.