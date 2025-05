Álvaro Angulo: "Quiero ser tan importante en Independiente como lo fue el 'Palomo' Usuriaga"

Álvaro Angulo se llevó los reflectores el pasado lunes en el partido que Boca Juniors recibió a Independiente en el fútbol de Argentina. Un golazo de la 'Pantera Negra Turbo' le terminó dando el triunfo 0-1 al rojo de Avellaneda, y de paso, la clasificación a las semifinales. El colombiano manifestó que le marcaría al 'xeneize' en la Bombonera y lo cumplió.

Este miércoles 21 de mayo, el defensor 'cafetero' fue uno de los invitados a 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí contó sobre el tanto que le marcó al 'azul y oro' y de ese apodo que le puso la hinchada de Independiente.

"Sí, me gusta mucho, al principio me pareció muy chistoso cuando le pusieron el Turbo, pero ya luego vi que los hinchas lo disfrutaban. Gloria a Dios, lo había manifestado que iba a marcar en la Bombonera y gracias a Dios se me dio", precisó de entrada a Angulo.

Y es que pese a ser central, Álvaro había acostumbrado por anotar en juegos importantes y por ello tras un compromiso por Copa Sudamericana fue consultado por este aspecto. El exjugador de Atlético Nacional se tenía fe para anotar contra Boca Juniors.

Álvaro Angulo festejando anotación con Independiente, frente a Boca Juniors. Foto: X de Independiente.

"Cuando Dios quiere manifestarse, lo hace de una manera extraña, me habían preguntando por qué últimamente no había hecho gol como si jugara en la posición de delantero, y dije: 'seguramente me estoy guardando porque voy a hacer gol en la Bombonera'. No lo dije por soberbio, sino porque lo sentía", expresó a la mesa de periodistas del programa.

A continuación se refirió a la sensación que sintió cuando la pelota fue a parar al fondo de la red. "Sentí la gracia de Dios y dije: 'Dios mío, no puede ser, lo que me hiciste declarar en un micrófono lo hice en la cancha. Me sentí muy agradecido. Mucha gente lo estaba viendo y en la TV también".

Otras declaraciones de Álvaro Angulo:

- El apoyo que recibió desde el primer día en el club

"Es un gol muy importante también para Independiente, cortar una racha sin ganar en la Bombenera; quedar en esa pequeña historia. Agradecer a mis compañeros que son mis guerreros, recibí el apoyo de la hinchada, de la familia y todos los que están muy al pendiente del club".

- Historia particular...

"Sí, la verdad tu defiendes un equipo y algo también muy importante que me pasó, Independiente tiene un diablo en la camiseta y yo dije: 'Dios mío, tú me pusiste en ese equipo y es para manifestar tu nombre', que Dios es lo más importante en esta vida".

- Sueña con un llamado a la Selección Colombia

"Uno como jugador quiere aportar en la Selección, estar ahí. Uno se prepara todo el tiempo en su club para ser visto y yo en Independiente he tenido la oportunidad de ser visto, de ser bloqueado. Independiente lo que pase, estoy tranquilo, trabajando para aportar mi granito de arena".

- Cómo fue esa adaptación al fútbol de Argentina

"En todo momento voy a nombrar a Dios porque lo me pasa es por él. Tenía incertidumbre porque iba a un fútbol donde es muy fuerte y competitivo. Mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudaron a la adaptación, como me recibieron, me hicieron sentir en familia; me hicieron sentir muy tranquilo. En la primera fecha sentir ese cariño de la gente y luego en la tercera marcar un gol, esa confianza que me dieron fue importante".

- Le han hablado en Independiente de Palomo Usuriaga

"Desde el primer momento. Siempre la comparación, que sé que está muy lejos. De nuestro colombiano es del nivel más alto junto con Farid (Mondragón); la verdad es de las dos personas de las que más me han hablado y quiero ser tan importante como lo fueron ellos".