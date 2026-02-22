¿Qué pasó entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez?; "el es más mediático, le gusta provocar"

Santa Fe derrotó 2-1 al Junior este domingo en El Campín, en un juego marcado por la disputa que tuvieron dos referentes no solo de sus respectivos equipos, sino del fútbol colombiano: Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez.

Ya en los minutos finales del partido de la Liga BetPlay 2026-I los dos experimentados delanteros se dijeron de todo en la cancha y se formó un conato de bronca entre jugadores de ambos elencos. Eso no pasó desapercibido en la transmisión del duelo y luego en las redes sociales.



¿Qué pasó entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez?

El propio 'Hugol' fue el encargado de hablar del tema en la zona mixta de El Campín, y aunque aseguró que lo que se dijeron quedará en la cancha, sí dejó saber qué esa es la forma de ser del barranquillero.

"Esto es así, no solo contra 'Teo', es contra todos, el que esté al frente de uno es el rival y hay que defender la camiseta, a muerte", comenzó diciendo Rodallega sobre la tensión que se vivió en el compromiso entre Santa Fe y Junior, este domingo.

Luego de eso, Hugo apuntó que "el cruce que habíamos tenido hace parte del fútbol, del espectáculo, él es un hombre más mediático, que le gusta ese tipo de cosas, provocar, sin embargo uno no puede quedarse callado, defenderse, decirse cosas, y defender el resultado que estaba a favor nuestro".



Hugo Rodallega, cómo se siente con el esquema táctico que plantea el profe Repetto. pic.twitter.com/tXHwH00OnS — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) February 23, 2026

Lo cierto es que en redes sociales siguen circulando videos y fotos de lo sucedido entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, algunos del lado del jugador de Santa Fe, y otros del delantero del Junior de Barranquilla.

En dicha disputa entre ambos recibió tarjeta amarilla el mediocampista Jhojan Torres, quien empujó a 'Teo', quien cayó al piso y pidió una amonestación de Wilmar Roldán, que instantes después sucedería.

