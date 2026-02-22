Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 1-1 Paraguay

La Selección Colombia sumó su primer punto en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, este domingo, tras empatar agónicamente 1-1 con las anfitrionas Paraguay, que la deja aún con posibilidades de clasificar al Mundial de la categoría.

El gol de las guaraníes fue de Pamela Villalba, mientras que para la 'tricolor' igualó Isabella Díaz, cuando iban 90 minutos más dos de adición.



Tabla de posiciones de Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 1-1 Paraguay: