Jugador de Llaneros en problemas por accidente de tránsito; con un hombre fallecido

El viernes pasado Marlon Sierra fue titular en el empate 2-2 de Llaneros contra Independiente Medellín, en el estadio Belo Horizonte, pero en las últimas horas su nombre está siendo involucrado con un accidente de tránsito en Villavicencio, que dejó a un ciclista fallecido.

El medio 'Vive el Meta' fue el encargado de dar la información detallada de lo sucedido, señalando que la persona que perdió la vida es "Ángel María León Ladino, arrollado por el futbolista Marlon Ricardo Sierra, deja denuncias de demoras, presunta embriaguez y un silencio oficial que agrava el dolor familiar".

De igual manera, agregaron que "el hombre fue embestido por un vehículo conducido por el jugador de Llaneros, en hechos ocurridos en el barrio Pinilla de Villavicencio. La víctima fue trasladada al puesto de salud del sector, donde falleció debido a la gravedad de las heridas".

En el citado portal mencionaron, además, que "según versiones preliminares, el conductor —que sería Sierra— presuntamente presentaba grado uno de alcoholemia", razón por la que la Policía lo capturó ya que según testigos en la zona se detuvo mucho más adelanto y no en el momento del accidente de tránsito.



Sin embargo, se señala que el traslado para dictamen de embriaguez a Medicina Legal se habría demorado más de lo esperado, lo que en este tipo de pruebas es un detalle clave. El resultado habría confirmado grado uno de embriaguez, pero la demora generó dudas y críticas.

Además, desde Llaneros, el presidente del club, Juan Carlos Trujillo, "aseguró que serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos, pero al ser preguntado por un mensaje a la familia de la víctima, su respuesta fue breve y sin más comentarios".

Habrá que esperar qué sucederá en las próximas horas con este problema del futbolista del equipo del fútbol colombiano, que viene siendo un titular en el cuadro de Villavicencio, esperando algún pronunciamiento oficial de las partes involucradas en esta lamentable noticia.