Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de Llaneros en problemas por accidente de tránsito; con un hombre fallecido

Jugador de Llaneros en problemas por accidente de tránsito; con un hombre fallecido

En las últimas horas, medios de la ciudad de Villavicencio dieron cuenta de un hecho más allá de los terrenos de juego, que dejó un saldo que lamentar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de feb, 2026
Llaneros
Llaneros formado en Liga BetPlay 2026 - Foto:
Llaneros oficial

