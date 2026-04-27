Álvaro Montero, presente en el empate 2-2 de Vélez Sarsfield con Unión, en Liga Argentina

Huracán estaba en zona de clasificación a los octavos de final, pero Argentinos Juniors dio vuelta el marcador, se impuso por 2-1 y complicó al Globo en el partido jugado la noche del lunes, con el que se completó la decimosexta fecha del torneo Apertura.

El Globo se puso temprano al frente con un zurdazo esquinado del uruguayo Facundo Waller (12'), un resultado que lo depositaba en los playoffs, pero poco después de la media hora Argentinos llegó a la igualdad con un potente frentazo de Tomás Molina (34').

En la segunda mitad, el Bicho completó la remontada con una gran definición a cargo del chileno Iván Morales (64').

"Contento porque pudimos ganar, también por el gol que ayudó. Esto nos da confianza, me ayuda después de las lesiones y viene bien. La idea es terminar lo más arriba posible. Hoy empezamos algo errados en el juego, pero después tuvimos una idea más clara", expresó Tomás Molina.



Con la victoria, Argentinos alcanza el segundo escalón de la Zona B, a la par de River Plate, pero ya sin chances de alcanzar al líder Independiente Rivadavia, mientras que Huracán se ubica séptimo, a la par de Barracas Central.



Álvaro Montero y el empate de Vélez Sarsfield

En el otro encuentro del lunes, Vélez, del colombiano Álvaro Montero, ya clasificado, debió conformarse con un empate 2-2 como local ante Unión, que se llevó un punto valioso con la mira puesta en los playoffs, ya que ahora depende de sí mismo para seguir en carrera.

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia. X de @Velez

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Florián Monzón (11 y 45+1', de penal) anotó los goles del Fortín, primero con un fantástico tacazo, y luego desde los once metros, mientras que para los santafesinos marcaron Julián Palacios (16') y Agustín Colazo (67').

Con la igualdad, Vélez suma 27 puntos y alcanzó a Boca en el segundo escalón, pero dejó el primer puesto en manos de Estudiantes de La Plata (28), mientras que Unión (20) sumó lo justo para ubicarse en el octavo escalón y quedarse, por ahora con el último billete a las rondas eliminatorias.