Síguenos en:
Tendencias:
NAIRO QUINTANA
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, presente en el empate 2-2 de Vélez Sarsfield con Unión, en Liga Argentina

Álvaro Montero, presente en el empate 2-2 de Vélez Sarsfield con Unión, en Liga Argentina

El arquero de la Selección Colombia, Álvaro Montero, fue titular en la igualdad de su equipo este lunes en el fútbol argentino, aunque ya están clasificados a la siguiente fase del campeonato.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Vélez Sarsfield, es figura en el fútbol argentino
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Vélez Sarsfield, es figura en el fútbol argentino
Twitter de Vélez Sarsfield

Publicidad

Publicidad

Publicidad