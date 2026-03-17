Álvaro Montero puso a hablar a José Luis Chilavert por su presente en Vélez Sarsfield

Álvaro Montero está viviendo un excelente presente en Vélez Sarsfield. Después de haber esperado por su oportunidad, el 2026 llegó con toda. Ya son 10 partidos disputados, en los que recibido cinco goles, pero también ha firmado cinco vallas invictas, siendo clave en el buen nivel de su equipo, que, hasta el momento, no sabe lo que es perder en la Liga Argentina.

Por eso, los elogios no se han hecho esperar. En esta ocasión, quien habló fue José Luis Chilavert, exguardameta que supo dejar huella en 'el Fortín'. El paraguayo no solo se destacó por su seguridad bajo los tres palos, sino también por su liderazgo, carácter y una personalidad arrolladora que lo convirtió en capitán y referente absoluto del equipo, entre 1992 y 2000.

Chilavert fue pieza clave en la década de los 90, cuando Vélez vivió su época dorada. Con él como figura, el club conquistó títulos históricos como la Copa Libertadores de 1994 y la Copa Intercontinental del mismo año, en la que vencieron al AC Milan. Además, sumó cuatro campeonatos de Liga en Argentina, consolidándose como un equipo fuerte en el continente.

De igual manera, más allá de sus atajadas, el paraguayo revolucionó su posición gracias a su capacidad para ejecutar tiros libres y penaltis, convirtiéndose en uno de los pocos arqueros goleadores de la historia. Su influencia dentro y fuera del campo lo llevó a ser considerado un ídolo de Vélez Sarsfield. Razón por la que sus palabras hacia Álvaro Montero tienen 'peso'.



Álvaro Montero, arquero colombiano, es titular indiscutido en Vélez Sarsfield Twitter de Vélez Sarsfield

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En entrevista con el periodista, Joan Protzmann, le preguntaron: "¿Un arquero que le guste del fútbol argentino, que le guste la actualidad y le parezca que pueda tener un gran futuro?". Ante esto, José Luis Chilavert respondió que "en líneas generales, los arqueros en Argentina están bien. Ahora, el guardameta de Vélez, está tapando bien el colombiano, Montero".

"La realidad es que el nivel está bastante equilibrado, el arquero de Lanús, Nahuel Losada, también demostró su categoría en el partido con Flamengo. Argentina siempre se caracterizó por tener buenos arqueros", sentenció el paraguayo, quien, en esta ocasión, dejó de lado sus declaraciones polémicas para hacer un análisis más detallado y puntual de la realidad.