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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero puso a hablar a José Luis Chilavert por su presente en Vélez Sarsfield

Álvaro Montero puso a hablar a José Luis Chilavert por su presente en Vélez Sarsfield

Fiel a su estilo, el exguardameta paraguayo se refirió al colombiano, Álvaro Montero, quien ha sido clave en el alto nivel de su club en la Liga Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano, en un entrenamiento de Vélez Sarsfield
Álvaro Montero, guardameta colombiano, en un entrenamiento de Vélez Sarsfield
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