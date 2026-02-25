Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Colombianos en el exterior  / "Con este nivel, Álvaro Montero puede ser titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026"

"Con este nivel, Álvaro Montero puede ser titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026"

En Gol Caracol consultamos la voz de un experto que sigue la actualidad de Vélez Sarsfield, el club en que se viene destacando en este año el arquero colombiano Álvaro Montero. Atentos, a los conceptos.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 25 de feb, 2026
Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield.
Getty Images.

