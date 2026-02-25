"Con este nivel, Álvaro Montero puede ser titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026"

Álvaro Montero es uno de los jugadores que ha causando sensación en el inicio de la Liga de Argentina gracias a sus grandes actuaciones con Vélez Sarsfield. El colombiano fue fichado el año pasado desde Millonarios y tuvo que esperar su oportunidad debido a la dura competencia con Tomás Marchiori. En este 2026, el guajiro ha atajado cuatro partidos, dejando dos vallas invictas y grandes atajadas en el más reciente juego contra River Plate.

Por eso, en Gol Caracol charlamos con Martin Etcheverry, cronista en AZZ y Velez Digital, una voz autorizada sobre 'El Fortín', quien contó como ha sido el proceso de adaptación del guardameta para lograr llegar al once titular que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Tomás Marchiori venía siendo el titular en 2025, ¿Cómo tomaron en el ambiente de Vélez la decisión de darle la confianza a Álvaro Montero?

"Fue algo complicado o no se tomó tan bien, porque nosotros sabemos que Marchiori es un referente, casi un ídolo en Vélez por todo lo que ganó y la importancia que tuvo en esos títulos. El hecho de que el arquero haya perdido el puesto en la pretemporada, y no por un error puntual en algún partido, hizo que la inclusión de Montero como titular generara polémica. Pero con el pasar de los partidos, el arquero colombiano, ya incluso en su debut, demostró que estaba a la altura del arco de Vélez".

Marchiori es muy querido por la afición, ¿va Montero en camino a ello?

"Vélez es un club grande, que ha ganado mucho en el fútbol argentino. Es complicado, si no tenés títulos o si no ganás nada, poder ingresar en el corazón de la gente. Así que lo de Montero va a estar pura y exclusivamente ligado a cómo le vaya a Vélez en este campeonato, cómo le vaya en este semestre o en este año. Esa es la realidad. No es fácil meterse en el bolsillo de la gente, pero a partir de buenos rendimientos y de poder obtener un título, quizás logre al menos emparejar el cariño que siente el hincha por Marchiori".



Álvaro Montero con Vélez Sarsfield. AFP.

¿Qué tiene Montero que no tiene Marchiori? ¿En qué se diferencian?

"Marchiori es un gran arquero bajo los tres palos, pero siempre tiene alguna que otra dificultad al salir a cortar centros. Quizás es un arquero que suele quedarse más parado sobre la raya del arco, sobre la línea de gol, y en ese sentido Montero tiene una capacidad para salir, para romper, para quedarse con la pelota y para adueñarse de esas situaciones de ataque del rival. Tiene una presencia en el área que, por ahí, Marchiori no tiene. Y después, también bajo los tres palos, es un arquero que ha rendido, que ha demostrado un grandísimo nivel. Pero es por eso, más que nada por las salidas en los centros, que el arquero colombiano termina teniendo una leve ventaja por encima de Marchiori".

¿Hace cuanto no veían un arquero colombiano de esas condiciones en el fútbol argentino?

"El último arquero que estuvo a la altura o que realmente rindió en su club fue Óscar Córdoba en Boca Juniors. Después, quizás Faryd Mondragón, que es más o menos de la misma época, pero un poquito anterior. Córdoba fue el único arquero que se destacó de verdad en el fútbol argentino. Ojalá que Montero pueda conseguir, aunque sea, la mitad de lo que ganó Óscar en Boca".

Con ese nivel de Montero, ¿lo ven peleando a Camilo Vargas el puesto de titular en la Selección Colombia?

"A este nivel, no tengo ninguna duda de que Montero puede ser titular en el Mundial. Ya de por sí no tengo reparo en decir que va a ir, que va a viajar a la próxima cita máxima del fútbol, y estoy seguro de que tranquilamente puede pelear el puesto en el arco, porque realmente es figura en un grande del fútbol argentino, en una liga complicada y donde está dando la talla, que está a la altura. Suma varias vallas invictas y demuestra solidez, porque muchas veces ha tenido que participar y ser el salvador de Vélez. Así que, sin duda, tiene la posibilidad y la capacidad de vestir la número uno de Colombia".