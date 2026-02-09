Jhon Durán es nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo; detalles de su contrato en Rusia

Se acabó la espera, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit, este lunes 9 de febrero, tras días de negociaciones entre las partes luego de que saliera del Fenerbahce, donde también estaba en préstamo.

A través de sus redes sociales el club ruso informó de la contratación del delantero colombiano, y lo hizo de forma particular, con un video e imágenes del antioqueño vestido y haciendo gestos de la popular película de los 'Hombres de Negro'.



Jhon Durán, nuevo jugador del Zenit

En la oficialización escribieron que "el conjunto blanquiazul y el club de fútbol Al-Nasr han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero al club de San Petersburgo", y de paso explicaron que "el contrato de préstamo es válido hasta el final de la temporada 2025/26", y aunque no lo detallaron se menciona que no tendrían una opción de compra por parte del cuadro árabe, por lo que al terminar la campaña deberá buscar un nuevo destino.

Jhon Duran is a Zenit player!



The Colombian striker joins us on loan from Al-Nassr until the end of the 2025/26 season.



Welcome to Russia Jhon! pic.twitter.com/mrw9et22N0 — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 9, 2026

Así las cosas, el Zenit será el quinto club de Jhon Durán en el fútbol internacional, a sus 22 años, tras sus pasos por el Chicago Fire (Estados Unidos), Aston Villa (Inglaterra), Al Nassr (Arabia Saudita) y Fenerbahce (Turquía). En el fútbol colombiano solamente militó en el Envigado.

Por el momento el joven delantero colombiano vivirá una nueva experiencia en el exterior, aunque en una liga no tan competitiva, pero que al final su decisión y el fuerte interés del equipo de San Petersburgo, fue clave para que cambiara de aires, a pesar de que venía siendo protagonista y figura en Estambul.



Jhon Durán celebrando con el Fenerbahce Instagram Jhon Durán

Publicidad

Cabe recordar que Jhon Durán tiene contrato vigente con Al Nassr hasta el año 2023, ya que por él pagaron 77 millones de euros al Aston Villa (es el colombiano más costo de la historia), pero tras una temporada allí no entró en los planes del equipo, y tampoco de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, por lo que ha sido enviado a préstamo ya dos veces, pero su alto salario es algo que no es fácil de cubrir por cualquier club.

Extraoficialmente se dice que actualmente el salario del goleador colombiano ronda por los 10 millones de euros, por lo que una parte de su sueldo lo cubre el elenco de Arabia Saudita, donde aún hay malestar por las actitudes que tuvo el joven jugador en su salida hacia el Fenerbahce, tal y como lo expresó el propio presidente de Al Nassr, Abdullah Al Majed, quien puntualizó en que "el comportamiento fue poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso del equipo, pero le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable. Sin embargo, si se hubiera quedado, habríamos tomado medidas muy duras contra él y habríamos tenido problemas".