Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cambio de planes para Edwuin Cetré; tendría acordado fichaje con 'grande' de Argentina

Cambio de planes para Edwuin Cetré; tendría acordado fichaje con 'grande' de Argentina

Desde el sur del continente informan que Edwuin Cetré no seguiría en Estudiantes de la Plata y pasaría a ser nuevo futbolista de otro club en Argentina. ¡Atentos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré es pretendido por Athetico Paranaense.
Edwuin Cetré es pretendido por Athetico Paranaense.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad