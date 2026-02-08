Cambio de planes para Edwuin Cetré; tendría acordado fichaje con 'grande' de Argentina

La Liga de Argentina está en plena actividad, acumulando la cuarta jornada, pero aún así los clubes siguen viendo jugadores para reforzar sus planteles. Uno de esos equipos que sigue 'hurgando' en el mercado de pases es Boca Juniors, que habría acordado el fichaje de un extremo: el colombiano Edwuin Cetré.

Desde el sur del continente precisan que el 'azul y oro' y Estudiantes de la Plata llegaron a un acuerdo para que Cetré juegue, posiblemente, en este 2026 con el seis veces campeón de la Copa Libertadores de América.

Edwuin Cetré levantando el título del fútbol argentino. Foto: AFP.

"Hay acuerdo entre Boca y Estudiantes por Edwuin Cetré. Boca compra el 100% del pase. Hay acuerdo contractual con el jugador también", escribió el periodista Gastón Edul en su cuenta en 'X', este domingo 8 de febrero.



El comunicador argentino agregó la siguiente información: "Tienen que cumplir con lo hablado y se termina de hacer. Muy cerca de ser jugador de Boca".

En caso de que todo llegue a buen puerto en las negociaciones y demás, el exJunior de Barranquilla tendrá un cambio de aires para este año en curso, pero con lo positivo del caso de que conoce muy bien la liga. Sólo queda esperar novedades, ya sea de Estudiantes de la Plata o del propio Boca Juniors.