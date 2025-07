Álvaro Montero todavía no ficha por club, pero ya le dan 'palo'; "no termina de convencer"

El actual guardameta de Millonarios es tema de debate en territorio argentino, donde ‘suena’ con fuerza el rumor de su posible fichaje por Vélez Sarsfield, cuadro que desde hace unos días no le pierde pisada; tanto, que ya hasta habría iniciado negociaciones por Álvaro Montero.

Y justamente, para darle desarrollo total a este tema, en el medio partidario ‘Vélez 670’ analizaron la llegada del colombiano a las toldes del combinado argentino, además de revelar detalles de lo que sería su traspaso.

“De Álvaro Monter se puede decir que tiene treinta años y casi dos metros de estatura. Un arquero que estuvo en Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Millonarios; último equipo en el que ha jugado y donde me parece, tuvo buenos momentos, pero no me termina de convencer”, indicó ‘rajante’ de entrada uno de los panelistas del programa, enfatizando en que el golero ‘embajador’ no es de todo su gusto.

💥 AHORA EN VIVO



🔥🗽 Se suma desde Nueva York para hablarnos de un jugador que esta interesado #Vélez, Álvaro Montero.



💻 https://t.co/Ie14AojJta pic.twitter.com/rni3vHK52i — Velez670 (@velez670) July 5, 2025

Publicidad

Sin embargo, también valoró varias de sus virtudes bajo los tres palos: “A pesar de que tiene treinta y es un arquero grande, y sabiendo que la edad de los arqueros termina siendo mayor a la de algún defensa; sí creo que con un buen trabajo que tenga que hacer Vélez en la portería, lo pueda mejorar, porque le faltan todavía detalles”.

“Montero sale en los centros porque aprovecha la altura. Es un arquero que por lo menos desde hace cuatro años están promoviendo para salir al fútbol de Europa, y si no es allí, que salga a una liga de mayor nivel que la de Colombia, también para dar un salto y llegar al ‘viejo continente’; por eso miran ligas como Argentina, Brasil o México”, agregaron sobre Álvaro, quien podría convertirse en los próximos días nuevo arquero de Vélez.



¿Cómo van las negociaciones por Álvaro Montero?

En el programa revelaron que desde el combinado argentino ya enviaron ofertas al ‘embajador’, que todavía no acepta, pues sus pretensiones económicas con el golero son mucho más altas de las recibidas hasta ahora.

Publicidad

“La última oferta de Vélez había sido mejor, pero, por lo menos hasta el viernes, aún estaban lejos, o eso creen en Millonarios”, dieron a conocer en el medio partidario del ‘fortín’.

Sin embargo, el panorama está hecho para que se pueda llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que la disposición de Álvaro es salir al fútbol exterior: “Hay muchas ganas de Montero para llegar a Vélez; puede llegar a terminar dándose, hay posibilidad, pero por ahora sigue ahí, faltan muchas cosas para que se concrete lo de Álvaro”.