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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones con Boca Juniors; ganaron la tabla anual

Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones con Boca Juniors; ganaron la tabla anual

Con gol al minuto 90+6' de Enner Valencia, Boca Juniors venció 1-0 a Defensa y Justicia y le arrebató el título a Rosario Central, de Jaminton Campaz y Ángel Di María.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Álvaro Montero y Sebastián Villa.
Álvaro Montero y Sebastián Villa.
Fotos: AFP y oficial de Boca

Fin a una sequía de tres años: Boca Juniors ganó con dramatismo este sábado la Tabla Anual de Argentina, equivalente a un título de liga, al derrotar por 1-0 a Defensa y Justicia en la decimosexta y última fecha del torneo Clausura. Álvaro Montero y Sebastián Villa celebran.

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El delantero ecuatoriano Enner Valencia (90+5') anotó en tiempo de descuento el gol para la victoria de Boca en La Bombonera, donde el Xeneize volvió a celebrar después de su última conquista, la Supercopa Argentina de 2023.

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