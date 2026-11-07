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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, testigo de un emotivo homenaje de Sporting Lisboa a Cristiano Ronaldo

Luis Javier Suárez, testigo de un emotivo homenaje de Sporting Lisboa a Cristiano Ronaldo

En el marco del partido contra Moreirense, donde Luis Javier Suárez fue titular y anotó, tuvieron un gesto con 'CR7' debido a su adiós de la Selección Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez, atacante colombiano de Sporting Lisboa, presente en un homenaje a Cristiano Ronaldo
Luis Javier Suárez, atacante colombiano de Sporting Lisboa, presente en un homenaje a Cristiano Ronaldo
Getty Images

Cristiano Ronaldo recibió este sábado un homenaje de los aficionados del Sporting en el minuto 7 del partido entre su equipo y el Moreirense, tras haber anunciado su despedida de la selección de Portugal esta semana.

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Cuando el cronómetro marcó el minuto 7 -el número más asociado a Cristiano-, el público presente en el Estadio de Alvalade de Lisboa se puso en pie para aplaudir a su canterano más famoso, y se escucharon varios gritos de 'SIU', que es lo que dice el delantero en su celebración de los goles.

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Además, una de las peñas del Sporting desplegó tres pancartas en homenaje a Cristiano, en las que se leía "De Alvalade al mundo; GOAT, eres uno de los nuestros; Gracias, C. Ronaldo".

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Mientras tanto, en las pantallas del estadio se mostró la camiseta con el dorsal 28 que Cristiano llevó en la temporada 2002/2003, la única que disputó en el primer equipo de los 'leones' antes de marcharse al Manchester United.

En aquella temporada, el exjugador del Real Madrid marcó cinco goles y los dos primeros fueron precisamente contra el rival de este sábado, el Moreirense, el 7 de octubre de 2002, que fueron los primeros de su carrera profesional.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Getty Images

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En su honor, el centro deportivo del Sporting lleva el nombre de "Academia Cristiano Ronaldo" y en el estadio aparece la imagen del jugador en la puerta de entrada número 7.

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Cristiano Ronaldo, actualmente de 41 años, anunció el pasado jueves su retirada de la selección de Portugal tras unas desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesus.

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