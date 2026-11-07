"Jugar con Lionel Messi fue increíble; eso es lo máximo que le puede pasar a un futbolista"

En una entrevista con el programa 'My Skills', de DAZN, Franco Mastantuono habló de diferentes aspectos de su carrera, desde su experiencia en el Real Madrid y su adaptación a la Fiorentina, hasta sus referentes dentro del fútbol. El argentino también recordó algunos de los momentos más especiales que ha vivido con la selección de su país, entre ellos, la oportunidad de compartir vestuario con Lionel Messi.

Precisamente, el joven atacante se refirió a lo que significó coincidir con el capitán de la 'albiceleste', habló de su despedida del combinado nacional y compartió detalles de sus primeras experiencias en el fútbol italiano, una competición que ya empieza a conocer desde adentro.

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"Fue increíble, estar en un papel (en referencia a la convocatoria) o en algo del fútbol con Messi es de lo máximo para mí. Es lo máximo que le puede pasar a un jugador, porque Messi rompió todos los récords", recordó, al calificar de "muy triste" su despedida.

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El bonaerense, criado en la ciudad de Azul, aseveró que tuvo la posibilidad de hablar con su compatriota Gabriel Batistuta, el exfutbolista leyenda del Fiorentina, con quien conversó sobre todo lo que él consiguió con el club de la flor de lis.



Sobre la Serie A, comentó que es una liga parecida a la argentina "a nivel de choque", y que le gusta "mucho".

Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección de Argentina. Foto: Getty Imágenes

"Es muy distinta a la española. Todos los equipos tienen mucha técnica, y eso lo hace una liga con mas posesiones, no tanto 'dribling', pero es lindo también", mantuvo.

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Mastantuono fue protagonista de las dos únicas victorias cosechadas por la 'Fiore' hasta el momento, tras meter gol contra el Sassuolo y un triplete contra el Venezia.

Aunque su desempeño no fue suficiente para compensar el mal arranque liguero del Fiorentina, que ocupa la decimosexta posición con dos victorias, dos empates y seis derrotas.

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Una situación que propició un cambio en el banquillo, con el regreso de Paolo Vanoli tras la destitución de Stefano Pioli.